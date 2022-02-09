Суммарный тираж книг Олега Роя превышает 2 млн экземпляров Фото: страница Олега Роя в в «ВК»

Топовый современный писатель Олег Рой, выходец из Магнитогорска, сделал предложение возлюбленной прямо в студии передачи «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» на телеканале «Россия 1». Сюжет вышел в эфир 10 февраля.

«Этот момент уже не такой удивительный. Я же много раз говорил: «Любимая, стань моей супругой! Ты выйдешь за меня замуж?» — задал вопрос писатель.

«Да!» — ответила Тамара. Зрители встретили ответ дружными аплодисментами.

Олег Рой — писатель, сценарист, продюсер, общественный деятель. Родился в Магнитогорске. В детстве мечтал стать учителем, работал по специальности, но решил круто изменить жизнь и эмигрировал в Швейцарию. По возвращении стал ведущим автором издательства «Эксмо». За 27 лет писательской карьеры написал более 60 романов в различных жанрах: сентиментальная проза, психологический триллер, фантастика. В 2003 году начал публиковать детскую литературу, выпустив четыре десятка книг для детей.

На протяжении ряда лет, по официальным данным Российской книжной палаты, Рой входит в пятерку лидеров в России среди авторов взрослой художественной литературы по суммарному годовому тиражу и возглавляет шорт лист популярных детских авторов. Является генеральным продюсером и совладельцем двух студий: «ToyRoy» и «Open Alliance Media», производящих 2D и 3D мультфильмы по его детским книгам.

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