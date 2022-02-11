Риелторы: ставки по ипотеке в РФ резко вырастут в ближайшее время

11 февраля 2022 в 22:05 Размер текста - 17 +

Банки России повысят ставки по ипотеке из-за решения ЦБ, прогнозируют риелторы Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Российские банки начнут повышать ставки по ипотеке после решения ЦБ поднять ключевую ставку. К середине года ставки на первичном рынке могут составить 11-13%, считают риелторы. «Вполне вероятно, что к середине года ставки по ипотеке вырастут до 12-13%», — сказала РИА «Новости» управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка. Она добавила, что банки, как правило, реагируют на повышение ключевой ставки через некоторое время. Скорое поднятие ставок по ипотеке может стимулировать граждан быстрее заключать сделки в ближайшее время, добавила эксперт. Некоторые риелторы склонны считать, что ставки будут подняты не так сильно. «Сегодняшнее повышение ставки банки уже отыграли, заложив повышение в корректировку ставок в конце января-начале февраля», — сказала замруководителя ипотечного департамента компании «Этажи» Татьяна Решетникова. При таком раскладе, ставки в ближайшее время могут подняться, в среднем, до 11%. Ранее 11 февраля Банк России повысил ключевую ставку до 9,5% годовых. В ЦБ уверили, что эта мера необходима для борьбы с ростом инфляции. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российские банки начнут повышать ставки по ипотеке после решения ЦБ поднять ключевую ставку. К середине года ставки на первичном рынке могут составить 11-13%, считают риелторы. «Вполне вероятно, что к середине года ставки по ипотеке вырастут до 12-13%», — сказала РИА «Новости» управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка. Она добавила, что банки, как правило, реагируют на повышение ключевой ставки через некоторое время. Скорое поднятие ставок по ипотеке может стимулировать граждан быстрее заключать сделки в ближайшее время, добавила эксперт. Некоторые риелторы склонны считать, что ставки будут подняты не так сильно. «Сегодняшнее повышение ставки банки уже отыграли, заложив повышение в корректировку ставок в конце января-начале февраля», — сказала замруководителя ипотечного департамента компании «Этажи» Татьяна Решетникова. При таком раскладе, ставки в ближайшее время могут подняться, в среднем, до 11%. Ранее 11 февраля Банк России повысил ключевую ставку до 9,5% годовых. В ЦБ уверили, что эта мера необходима для борьбы с ростом инфляции.