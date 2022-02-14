СМИ: Зеленский заявил о проблемах из-за нагнетания темы войны

15 февраля 2022 в 02:34 Размер текста - 17 +

Украине пришлось «поскандалить» с тремя дружескими странами из-за того, что они нагнетают ситуацию заявлениями о «возможном вторжении России». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. На встрече фракции «Слуга народа» Владимир Зеленский сообщил, что Украине пришлось «поскандалить» с партнерами из-за того, что они нагнетают тему войны, сообщает издание «Страна.UA», ссылаясь на своих источников. Отмечается, что украинский лидер добавил, что в результате недопонимание с неназванными дружественными странами было улажено. Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский обратился к украинцам с просьбой не паниковать из-за заявлений стран Запада о «готовящемся российском вторжении». Некоторые страны эвакуировали своих дипломатов из Украины, что украинский лидер назвал «тонкостью дипломатической игры». Власти 20 стран призвали своих граждан покидать территорию Украины из-за «возможной угрозы эскалации напряженности на российско-украинской границе». Посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко допустил, что Киев может отказаться от стремления вступить в НАТО, чтобы «избежать войны», пишет RT.