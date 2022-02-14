14 февраля 2022

СМИ: Зеленский заявил о проблемах из-за нагнетания темы войны

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Украина ругалась с тремя странами из-за нагнетания паники заявлениями о «возможном вторжении РФ» Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Украине пришлось «поскандалить» с тремя дружескими странами из-за того, что они нагнетают ситуацию заявлениями о «возможном вторжении России». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

На встрече фракции «Слуга народа» Владимир Зеленский сообщил, что Украине пришлось «поскандалить» с партнерами из-за того, что они нагнетают тему войны, сообщает издание «Страна.UA», ссылаясь на своих источников. Отмечается, что украинский лидер добавил, что в результате недопонимание с неназванными дружественными странами было улажено.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский обратился к украинцам с просьбой не паниковать из-за заявлений стран Запада о «готовящемся российском вторжении». Некоторые страны эвакуировали своих дипломатов из Украины, что украинский лидер назвал «тонкостью дипломатической игры». Власти 20 стран призвали своих граждан покидать территорию Украины из-за «возможной угрозы эскалации напряженности на российско-украинской границе». Посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко допустил, что Киев может отказаться от стремления вступить в НАТО, чтобы «избежать войны», пишет RT.

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Украине пришлось «поскандалить» с тремя дружескими странами из-за того, что они нагнетают ситуацию заявлениями о «возможном вторжении России». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. На встрече фракции «Слуга народа» Владимир Зеленский сообщил, что Украине пришлось «поскандалить» с партнерами из-за того, что они нагнетают тему войны, сообщает издание «Страна.UA», ссылаясь на своих источников. Отмечается, что украинский лидер добавил, что в результате недопонимание с неназванными дружественными странами было улажено. Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский обратился к украинцам с просьбой не паниковать из-за заявлений стран Запада о «готовящемся российском вторжении». Некоторые страны эвакуировали своих дипломатов из Украины, что украинский лидер назвал «тонкостью дипломатической игры». Власти 20 стран призвали своих граждан покидать территорию Украины из-за «возможной угрозы эскалации напряженности на российско-украинской границе». Посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко допустил, что Киев может отказаться от стремления вступить в НАТО, чтобы «избежать войны», пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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