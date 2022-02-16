Участники затяжного конфликта отделаются легким испугом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Шесть депутатов фракции «Единой России» в Калининском районе Челябинска получат различные взыскания, но останутся в рядах партии, сообщили URA.RU источники в партийных кругах. Это станет завершением затяжного конфликта, который едва не привел к роспуску одного из советов Челябинска.

«Более жестких решений принято не будет. Вполне достаточно мер, что называется, предупредительного характера. Таково решение специальной комиссии, занимавшейся разбором ситуации», — рассказал URA.RU инсайдер.

«Комиссия пока продолжает работу. Итоги ее станут известны 28 февраля, после областной партийной конференции», — сказал URA.RU зампред президиума регионального политсовета «Единой России» Владимир Мякуш.

Конфликт в Калининском районе развивался с конца 2021 года. Группа из 11 депутатов, в том числе шесть единороссов, сначала заблокировала решение о лишении полномочий осужденной за мошенничество коллеги. Это поставило совет на грань роспуска. Затем депутаты отказались утвердить районный бюджет. Когда в региональном руководстве партии заговорили о возможном исключении из партии, пять из шести единороссов подали заявления о выходе из фракции. Однако после вмешательства возглавляющего региональную организацию ЕР Текслера, который высказал претензии и ко второй стороне конфликта — главе Калининского района Сергею Колеснику, — противоборствующие стороны вступили в диалог.

В итоге к концу января ситуация начала «остывать». В итоге несогласные депутаты заявили, что считают себя членами команды губернатора Алексея Текслера и мэра Натальи Котовой.

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