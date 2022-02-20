Блогер Варламов назвал район в Екатеринбурге гетто

Блогер Илья Варламов высказался о ситуации в екатеринбургском районе Сортировка, в котором подростки-южане избили двух женщин, и назвал его гетто. Об этом блогер заявил в своем шоу на Youtube «Че Происходит».
«Интересно, а если бы нападавшим был россиянин и не было бы такой огласки, его бы так же быстро нашли? Кстати, все это случилось в микрорайоне Сортировка, в Екатеринбурге он считается чуть ли не гетто, где живут мигранты. Местные жители неоднократно просили и полицию, и губернатора навести порядок», — рассказал Варламов.
В районе Сортировка 11 февраля подростки азербайджанцы избили 49-летнюю женщину и ее дочь. У матери диагностировали перелом лодыжки, а у дочери сотрясение мозга. В ситуацию вмешался губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он пообещал лично разобраться с компанией подростков. Также к пострадавшим обратился глава азербайджанской диаспоры в области Шахин Шыхлынский. Он извинился перед женщиной и ее дочкой. Через несколько дней подозреваемых стали задерживать и отправлять в СИЗО.
Блогер Илья Варламов высказался о ситуации в екатеринбургском районе Сортировка, в котором подростки-южане избили двух женщин, и назвал его гетто. Об этом блогер заявил в своем шоу на Youtube «Че Происходит». «Интересно, а если бы нападавшим был россиянин и не было бы такой огласки, его бы так же быстро нашли? Кстати, все это случилось в микрорайоне Сортировка, в Екатеринбурге он считается чуть ли не гетто, где живут мигранты. Местные жители неоднократно просили и полицию, и губернатора навести порядок», — рассказал Варламов. В районе Сортировка 11 февраля подростки азербайджанцы избили 49-летнюю женщину и ее дочь. У матери диагностировали перелом лодыжки, а у дочери сотрясение мозга. В ситуацию вмешался губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он пообещал лично разобраться с компанией подростков. Также к пострадавшим обратился глава азербайджанской диаспоры в области Шахин Шыхлынский. Он извинился перед женщиной и ее дочкой. Через несколько дней подозреваемых стали задерживать и отправлять в СИЗО.