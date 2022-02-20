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Блогер Варламов назвал район в Екатеринбурге гетто

© Служба новостей «URA.RU»
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Прогулка по городу блогера Ильи Варламова и главы города Шувалова Вадима. Сургут, варламов илья
Илья Варламов высказался о ситуации в районе Сортировка Фото:

Блогер Илья Варламов высказался о ситуации в екатеринбургском районе Сортировка, в котором подростки-южане избили двух женщин, и назвал его гетто. Об этом блогер заявил в своем шоу на Youtube «Че Происходит».

«Интересно, а если бы нападавшим был россиянин и не было бы такой огласки, его бы так же быстро нашли? Кстати, все это случилось в микрорайоне Сортировка, в Екатеринбурге он считается чуть ли не гетто, где живут мигранты. Местные жители неоднократно просили и полицию, и губернатора навести порядок», — рассказал Варламов.

В районе Сортировка 11 февраля подростки азербайджанцы избили 49-летнюю женщину и ее дочь. У матери диагностировали перелом лодыжки, а у дочери сотрясение мозга. В ситуацию вмешался губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он пообещал лично разобраться с компанией подростков. Также к пострадавшим обратился глава азербайджанской диаспоры в области Шахин Шыхлынский. Он извинился перед женщиной и ее дочкой. Через несколько дней подозреваемых стали задерживать и отправлять в СИЗО.

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Блогер Илья Варламов высказался о ситуации в екатеринбургском районе Сортировка, в котором подростки-южане избили двух женщин, и назвал его гетто. Об этом блогер заявил в своем шоу на Youtube «Че Происходит». «Интересно, а если бы нападавшим был россиянин и не было бы такой огласки, его бы так же быстро нашли? Кстати, все это случилось в микрорайоне Сортировка, в Екатеринбурге он считается чуть ли не гетто, где живут мигранты. Местные жители неоднократно просили и полицию, и губернатора навести порядок», — рассказал Варламов. В районе Сортировка 11 февраля подростки азербайджанцы избили 49-летнюю женщину и ее дочь. У матери диагностировали перелом лодыжки, а у дочери сотрясение мозга. В ситуацию вмешался губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он пообещал лично разобраться с компанией подростков. Также к пострадавшим обратился глава азербайджанской диаспоры в области Шахин Шыхлынский. Он извинился перед женщиной и ее дочкой. Через несколько дней подозреваемых стали задерживать и отправлять в СИЗО.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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