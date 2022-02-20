Блогер Варламов назвал район в Екатеринбурге гетто

21 февраля 2022 в 10:55 Размер текста - 17 +

Илья Варламов высказался о ситуации в районе Сортировка Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Блогер Илья Варламов высказался о ситуации в екатеринбургском районе Сортировка, в котором подростки-южане избили двух женщин, и назвал его гетто. Об этом блогер заявил в своем шоу на Youtube «Че Происходит». «Интересно, а если бы нападавшим был россиянин и не было бы такой огласки, его бы так же быстро нашли? Кстати, все это случилось в микрорайоне Сортировка, в Екатеринбурге он считается чуть ли не гетто, где живут мигранты. Местные жители неоднократно просили и полицию, и губернатора навести порядок», — рассказал Варламов. В районе Сортировка 11 февраля подростки азербайджанцы избили 49-летнюю женщину и ее дочь. У матери диагностировали перелом лодыжки, а у дочери сотрясение мозга. В ситуацию вмешался губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он пообещал лично разобраться с компанией подростков. Также к пострадавшим обратился глава азербайджанской диаспоры в области Шахин Шыхлынский. Он извинился перед женщиной и ее дочкой. Через несколько дней подозреваемых стали задерживать и отправлять в СИЗО. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Блогер Илья Варламов высказался о ситуации в екатеринбургском районе Сортировка, в котором подростки-южане избили двух женщин, и назвал его гетто. Об этом блогер заявил в своем шоу на Youtube «Че Происходит». «Интересно, а если бы нападавшим был россиянин и не было бы такой огласки, его бы так же быстро нашли? Кстати, все это случилось в микрорайоне Сортировка, в Екатеринбурге он считается чуть ли не гетто, где живут мигранты. Местные жители неоднократно просили и полицию, и губернатора навести порядок», — рассказал Варламов. В районе Сортировка 11 февраля подростки азербайджанцы избили 49-летнюю женщину и ее дочь. У матери диагностировали перелом лодыжки, а у дочери сотрясение мозга. В ситуацию вмешался губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он пообещал лично разобраться с компанией подростков. Также к пострадавшим обратился глава азербайджанской диаспоры в области Шахин Шыхлынский. Он извинился перед женщиной и ее дочкой. Через несколько дней подозреваемых стали задерживать и отправлять в СИЗО.