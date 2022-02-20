Свердловский губернатор примет новый состав «клуба олигархов»

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев проведет личную встречу с новым руководством Областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП, известен как «клуб олигархов»). 25 февраля глава региона посетит выборы президиума совета организации. Об этом URA.RU сообщил источник во власти, информацию подтвердили в пресс-службе союза.
«Губернатор в пятницу [25 февраля] едет на собрание СОСПП. По итогам будет личная встреча с новым составом президиума», — поделился инсайдер. В пресс-службе организации заявили агентству, что главу региона ждут на годовом собрании. Также мероприятие посетят первый замминистра строительства РФ Александр Ломакин и президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
Ожидается, что на встрече будет переизбран президент СОСПП Дмитрий Пумпянский. Он возглавляет организацию с 2010 года. Также союз примет отчет о работе за прошедший год и обозначит задачи на нынешний.
Предыдущее годовое собрание СОСПП прошло в середине апреля 2021 года. Впервые мероприятие состоялось в «Синара центре» — площадке Дмитрия Пумпянского. Тогда в руководство союза были предложены 19 топ-менеджеров уральских предприятий, членом совета стал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.
Свердловский губернатор Евгений Куйвашев проведет личную встречу с новым руководством Областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП, известен как «клуб олигархов»). 25 февраля глава региона посетит выборы президиума совета организации. Об этом URA.RU сообщил источник во власти, информацию подтвердили в пресс-службе союза. «Губернатор в пятницу [25 февраля] едет на собрание СОСПП. По итогам будет личная встреча с новым составом президиума», — поделился инсайдер. В пресс-службе организации заявили агентству, что главу региона ждут на годовом собрании. Также мероприятие посетят первый замминистра строительства РФ Александр Ломакин и президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Ожидается, что на встрече будет переизбран президент СОСПП Дмитрий Пумпянский. Он возглавляет организацию с 2010 года. Также союз примет отчет о работе за прошедший год и обозначит задачи на нынешний. Предыдущее годовое собрание СОСПП прошло в середине апреля 2021 года. Впервые мероприятие состоялось в «Синара центре» — площадке Дмитрия Пумпянского. Тогда в руководство союза были предложены 19 топ-менеджеров уральских предприятий, членом совета стал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.