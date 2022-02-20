Свердловский губернатор примет новый состав «клуба олигархов»

21 февраля 2022 в 13:12 Размер текста - 17 +

Евгения Куйвашева ждут на годовом собрании СОСПП Фото: Владимир Андреев © URA.RU Свердловский губернатор Евгений Куйвашев проведет личную встречу с новым руководством Областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП, известен как «клуб олигархов»). 25 февраля глава региона посетит выборы президиума совета организации. Об этом URA.RU сообщил источник во власти, информацию подтвердили в пресс-службе союза. «Губернатор в пятницу [25 февраля] едет на собрание СОСПП. По итогам будет личная встреча с новым составом президиума», — поделился инсайдер. В пресс-службе организации заявили агентству, что главу региона ждут на годовом собрании. Также мероприятие посетят первый замминистра строительства РФ Александр Ломакин и президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Ожидается, что на встрече будет переизбран президент СОСПП Дмитрий Пумпянский. Он возглавляет организацию с 2010 года. Также союз примет отчет о работе за прошедший год и обозначит задачи на нынешний. Предыдущее годовое собрание СОСПП прошло в середине апреля 2021 года. Впервые мероприятие состоялось в «Синара центре» — площадке Дмитрия Пумпянского. Тогда в руководство союза были предложены 19 топ-менеджеров уральских предприятий, членом совета стал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев проведет личную встречу с новым руководством Областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП, известен как «клуб олигархов»). 25 февраля глава региона посетит выборы президиума совета организации. Об этом URA.RU сообщил источник во власти, информацию подтвердили в пресс-службе союза. «Губернатор в пятницу [25 февраля] едет на собрание СОСПП. По итогам будет личная встреча с новым составом президиума», — поделился инсайдер. В пресс-службе организации заявили агентству, что главу региона ждут на годовом собрании. Также мероприятие посетят первый замминистра строительства РФ Александр Ломакин и президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Ожидается, что на встрече будет переизбран президент СОСПП Дмитрий Пумпянский. Он возглавляет организацию с 2010 года. Также союз примет отчет о работе за прошедший год и обозначит задачи на нынешний. Предыдущее годовое собрание СОСПП прошло в середине апреля 2021 года. Впервые мероприятие состоялось в «Синара центре» — площадке Дмитрия Пумпянского. Тогда в руководство союза были предложены 19 топ-менеджеров уральских предприятий, членом совета стал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.