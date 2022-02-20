Свердловская область стала лидером по загрязнению рек и озер

21 февраля 2022 в 18:15 Размер текста - 17 +

Основной причиной загрязнения воды назвали непригодность очистных сооружений Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Свердловская область чаще других регионов загрязняет свои реки, озера, болота и водохранилища. Об этом сообщила аудиторско-консалтинговая сеть Finexpertiza. Исследование проведено на основе данных, полученных от Росгидромета. «Чаще всего случаи высокого и экстремально высокого загрязнения поверхностных вод фиксировались в Свердловской области — 15% от общего числа инцидентов», — передает сообщение ТАСС. Всего по стране было зафиксировано 2441 таких случаев. Высокое загрязнение поверхностных вод подразумевает наличие веществ 1-2 класса опасности в концентрациях, превышающих предельно допустимую концентрацию в пять раз. Для веществ 3-4 класса опасности — в 10- 50 раз, для нефтепродуктов, фенолов, соединений меди, железа и марганца — в 30-50 раз. За последний год основной причиной загрязнения воды в Екатеринбурге назвали непригодность очистных сооружений городского водоканала, а в поселке Белоярском в реку Пышма сливали канализационные отходы. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Свердловская область чаще других регионов загрязняет свои реки, озера, болота и водохранилища. Об этом сообщила аудиторско-консалтинговая сеть Finexpertiza. Исследование проведено на основе данных, полученных от Росгидромета. «Чаще всего случаи высокого и экстремально высокого загрязнения поверхностных вод фиксировались в Свердловской области — 15% от общего числа инцидентов», — передает сообщение ТАСС. Всего по стране было зафиксировано 2441 таких случаев. Высокое загрязнение поверхностных вод подразумевает наличие веществ 1-2 класса опасности в концентрациях, превышающих предельно допустимую концентрацию в пять раз. Для веществ 3-4 класса опасности — в 10- 50 раз, для нефтепродуктов, фенолов, соединений меди, железа и марганца — в 30-50 раз. За последний год основной причиной загрязнения воды в Екатеринбурге назвали непригодность очистных сооружений городского водоканала, а в поселке Белоярском в реку Пышма сливали канализационные отходы.