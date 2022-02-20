20 февраля 2022
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Свердловская область стала лидером по загрязнению рек и озер

© Служба новостей «URA.RU»
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Цветная вода у полпредства. Екатеринбург, загрязнение среды, выбросы, сброс нечистот, экология
Основной причиной загрязнения воды назвали непригодность очистных сооружений Фото:

Свердловская область чаще других регионов загрязняет свои реки, озера, болота и водохранилища. Об этом сообщила аудиторско-консалтинговая сеть Finexpertiza. Исследование проведено на основе данных, полученных от Росгидромета.

«Чаще всего случаи высокого и экстремально высокого загрязнения поверхностных вод фиксировались в Свердловской области — 15% от общего числа инцидентов», — передает сообщение ТАСС. Всего по стране было зафиксировано 2441 таких случаев.

Высокое загрязнение поверхностных вод подразумевает наличие веществ 1-2 класса опасности в концентрациях, превышающих предельно допустимую концентрацию в пять раз. Для веществ 3-4 класса опасности — в 10- 50 раз, для нефтепродуктов, фенолов, соединений меди, железа и марганца — в 30-50 раз. За последний год основной причиной загрязнения воды в Екатеринбурге назвали непригодность очистных сооружений городского водоканала, а в поселке Белоярском в реку Пышма сливали канализационные отходы.

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Свердловская область чаще других регионов загрязняет свои реки, озера, болота и водохранилища. Об этом сообщила аудиторско-консалтинговая сеть Finexpertiza. Исследование проведено на основе данных, полученных от Росгидромета. «Чаще всего случаи высокого и экстремально высокого загрязнения поверхностных вод фиксировались в Свердловской области — 15% от общего числа инцидентов», — передает сообщение ТАСС. Всего по стране было зафиксировано 2441 таких случаев. Высокое загрязнение поверхностных вод подразумевает наличие веществ 1-2 класса опасности в концентрациях, превышающих предельно допустимую концентрацию в пять раз. Для веществ 3-4 класса опасности — в 10- 50 раз, для нефтепродуктов, фенолов, соединений меди, железа и марганца — в 30-50 раз. За последний год основной причиной загрязнения воды в Екатеринбурге назвали непригодность очистных сооружений городского водоканала, а в поселке Белоярском в реку Пышма сливали канализационные отходы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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