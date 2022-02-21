21 февраля 2022

Буран завалит Челябинскую область мокрым снегом. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Снежный буран и непогода. Челябинск, холод, зима, буран, непогода, метель, шторм, ураган, климат, автомобили, фары, вьюга, мороз, автотранспорт
Непогода придется в Челябинскую область 23 февраля Фото:

Сильный ветер принесет в Челябинскую область снег и метели. Это следует из прогноза регионального ЦГМС.

«По данным гидрометеоцентра, ночью и днем 23 февраля в отдельных районах Челябинской области ожидается снег, мокрый снег, ночью на крайнем западе до сильного. Кроме того, прогнозируются метели, на дорогах гололедица, в горах сильная», — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального миндортранса.

Власти просят водителей проявлять осторожность и без необходимости воздержаться от поездок. При этом непогода задержится и на следующий день: 24 февраля челябинцам обещают снег, местами мокрый Сила ветра будет достигать 15 метров в секунду. При этом оба дня температура будет колебаться в пределах 0-5 градусов, по ночам опускаясь до минус 2-12 градусов.

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Сильный ветер принесет в Челябинскую область снег и метели. Это следует из прогноза регионального ЦГМС. «По данным гидрометеоцентра, ночью и днем 23 февраля в отдельных районах Челябинской области ожидается снег, мокрый снег, ночью на крайнем западе до сильного. Кроме того, прогнозируются метели, на дорогах гололедица, в горах сильная», — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального миндортранса. Власти просят водителей проявлять осторожность и без необходимости воздержаться от поездок. При этом непогода задержится и на следующий день: 24 февраля челябинцам обещают снег, местами мокрый Сила ветра будет достигать 15 метров в секунду. При этом оба дня температура будет колебаться в пределах 0-5 градусов, по ночам опускаясь до минус 2-12 градусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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