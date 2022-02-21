Непогода придется в Челябинскую область 23 февраля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сильный ветер принесет в Челябинскую область снег и метели. Это следует из прогноза регионального ЦГМС.

«По данным гидрометеоцентра, ночью и днем 23 февраля в отдельных районах Челябинской области ожидается снег, мокрый снег, ночью на крайнем западе до сильного. Кроме того, прогнозируются метели, на дорогах гололедица, в горах сильная», — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального миндортранса.

Власти просят водителей проявлять осторожность и без необходимости воздержаться от поездок. При этом непогода задержится и на следующий день: 24 февраля челябинцам обещают снег, местами мокрый Сила ветра будет достигать 15 метров в секунду. При этом оба дня температура будет колебаться в пределах 0-5 градусов, по ночам опускаясь до минус 2-12 градусов.

Скрин: сайт челябинского ЦГМС