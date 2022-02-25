Власти за 7,3 млн покупают программу слежки за соцсетями пермяков

Отслеживать деятельность пермяков в соцсетях будет минтербез Фото: Анна Майорова © URA.RU

Министерство территориальной безопасности Пермского края готово заключить контракт на покупку программного обеспечения для слежки за постами пермяков в социальных сетях. Начальная цена закупки составляла 7,9 млн рублей, но в ходе торгов, в которых приняли два участника, цена упала до 7,3 млн, следует из документов на сайте госзакупок.

«Заказчик самостоятельно, с помощью программы, осуществляет поиск и анализ информации из социальных сетей и мессенджеров для раннего выявления пользователей социальных средств интернет-коммуникаций, вовлеченных в социально опасные явления и процессы», — говорится в техзадании о функционале программного обеспечения. Оно должно позволять мониторить соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», Instagram и мессенджер Telegram.

Программа должна позволять исследовать контент, размещенный пользователями в сообществах и на страницах профилей пользователей: посты, репосты, комментарии, текстовое описание и содержание мультимедийных материалов. Также анализу подлежат данные профилей пользователей: демографические признаки, аватарки, контактные данные, списки друзей.

ПО приобретается пермскими властями не навсегда. Речь идет лишь о покупке годовой лицензии на его использование. Данные о победителе торгов пока не разглашаются. Договор с ним должен быть подписан в ближайшее время.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам