25 февраля 2022
24 февраля 2022

Власти за 7,3 млн покупают программу слежки за соцсетями пермяков

© Служба новостей «URA.RU»
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Отслеживать деятельность пермяков в соцсетях будет минтербез Фото:

Министерство территориальной безопасности Пермского края готово заключить контракт на покупку программного обеспечения для слежки за постами пермяков в социальных сетях. Начальная цена закупки составляла 7,9 млн рублей, но в ходе торгов, в которых приняли два участника, цена упала до 7,3 млн, следует из документов на сайте госзакупок.

«Заказчик самостоятельно, с помощью программы, осуществляет поиск и анализ информации из социальных сетей и мессенджеров для раннего выявления пользователей социальных средств интернет-коммуникаций, вовлеченных в социально опасные явления и процессы», — говорится в техзадании о функционале программного обеспечения. Оно должно позволять мониторить соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», Instagram и мессенджер Telegram.

Программа должна позволять исследовать контент, размещенный пользователями в сообществах и на страницах профилей пользователей: посты, репосты, комментарии, текстовое описание и содержание мультимедийных материалов. Также анализу подлежат данные профилей пользователей: демографические признаки, аватарки, контактные данные, списки друзей.

ПО приобретается пермскими властями не навсегда. Речь идет лишь о покупке годовой лицензии на его использование. Данные о победителе торгов пока не разглашаются. Договор с ним должен быть подписан в ближайшее время.

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Министерство территориальной безопасности Пермского края готово заключить контракт на покупку программного обеспечения для слежки за постами пермяков в социальных сетях. Начальная цена закупки составляла 7,9 млн рублей, но в ходе торгов, в которых приняли два участника, цена упала до 7,3 млн, следует из документов на сайте госзакупок. «Заказчик самостоятельно, с помощью программы, осуществляет поиск и анализ информации из социальных сетей и мессенджеров для раннего выявления пользователей социальных средств интернет-коммуникаций, вовлеченных в социально опасные явления и процессы», — говорится в техзадании о функционале программного обеспечения. Оно должно позволять мониторить соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», Instagram и мессенджер Telegram. Программа должна позволять исследовать контент, размещенный пользователями в сообществах и на страницах профилей пользователей: посты, репосты, комментарии, текстовое описание и содержание мультимедийных материалов. Также анализу подлежат данные профилей пользователей: демографические признаки, аватарки, контактные данные, списки друзей. ПО приобретается пермскими властями не навсегда. Речь идет лишь о покупке годовой лицензии на его использование. Данные о победителе торгов пока не разглашаются. Договор с ним должен быть подписан в ближайшее время.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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