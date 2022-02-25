25 февраля 2022
24 февраля 2022

В ХМАО «ЛУКОЙЛ» рекомендует водителям не обновлять iPhone

© Служба новостей «URA.RU»
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Югорским автомобилистам, у которых есть карты лояльности АЗС «ЛУКОЙЛ», начали приходить рекомендации о том, чтобы они не обновляли устройства Apple. Об этом URA.RU сообщил один из жителей ХМАО.

«На электронную почту пришло сообщение от компании „ЛУКОЙЛ“, в котором не рекомендовано обновлять устройства компании Apple», — сообщил инсайдер. В распоряжении редакции URA.RU есть копия этого письма. «Служба технической поддержки ООО „ЛУКОЙЛ-Технологии“ рекомендует Вам, в связи с текущей ситуацией, временно не устанавливать обновления на устройства компании Apple для сохранения их работоспособности», — говорится в сообщении.

На горячей линии компании «ЛУКОЙЛ» журналисту агентства подтвердили факт рассылки писем с подобным содержанием. «Из-за данной ситуации (введения санкций — прим. URA.RU) некоторое время недоступна оплата Apple Pay и Google Pay. Не обновляйте платежные системы, потому что некоторые банковские карты не будут работать на АЗС „ЛУКОЙЛа“. В таком случае оплата будет приниматься наличными», — прокомментировал оператор горячей линии «ЛУКОЙЛа». В пресс-службе «ЛУКОЙЛа» не ответили на телефонный звонок журналиста агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что приложения «Яндекс Go» и Uber уведомляют пользователей о возможных сложностях при оплате поездки Apple Pay. Они рекомендуют изменить способ оплаты во время поездок на такси.

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Югорским автомобилистам, у которых есть карты лояльности АЗС «ЛУКОЙЛ», начали приходить рекомендации о том, чтобы они не обновляли устройства Apple. Об этом URA.RU сообщил один из жителей ХМАО. «На электронную почту пришло сообщение от компании „ЛУКОЙЛ“, в котором не рекомендовано обновлять устройства компании Apple», — сообщил инсайдер. В распоряжении редакции URA.RU есть копия этого письма. «Служба технической поддержки ООО „ЛУКОЙЛ-Технологии“ рекомендует Вам, в связи с текущей ситуацией, временно не устанавливать обновления на устройства компании Apple для сохранения их работоспособности», — говорится в сообщении. На горячей линии компании «ЛУКОЙЛ» журналисту агентства подтвердили факт рассылки писем с подобным содержанием. «Из-за данной ситуации (введения санкций — прим. URA.RU) некоторое время недоступна оплата Apple Pay и Google Pay. Не обновляйте платежные системы, потому что некоторые банковские карты не будут работать на АЗС „ЛУКОЙЛа“. В таком случае оплата будет приниматься наличными», — прокомментировал оператор горячей линии «ЛУКОЙЛа». В пресс-службе «ЛУКОЙЛа» не ответили на телефонный звонок журналиста агентства. Ранее URA.RU сообщало, что приложения «Яндекс Go» и Uber уведомляют пользователей о возможных сложностях при оплате поездки Apple Pay. Они рекомендуют изменить способ оплаты во время поездок на такси.
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