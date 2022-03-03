Для Алексея Орлова результат довыборов представляет особую значимость — он теперь замсекретаря свердловской ячейки ЕР Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Главы двух районов Екатеринбурга — Ленинского и Академического, — которые напополам разделяют округ №10 на довыборах в гордуму, устроили одну из главных аппаратных интриг кампании. По словам источника URA.RU в муниципальной власти, назначенные недавно чиновники соревнуются, кто обеспечит лучший результат для кандидата от мэра Алексея Орлова — директора школы №140 Александры Журавлевой («Единая Россия»).

Оба префекта — новички. Николая Смирнягина (Академический) назначили в январе, Элена Беруашвили стала полновесным главой района в декабре 2021-го (с апреля она работала в статусе и. о.).

«Для них это первые выборы, и понятно, что оба хотят себя показать, продемонстрировать Орлову свою эффективность. Это видно на разных совещаниях, по тому, как они активничают в продвижении Журавлевой, добиваясь лучших цифр по итогам голосования», — поделился свидетель интриги. Другой источник отметил, что для Смирнягина итог соперничества важен вдвойне: в последнее время ходят слухи, что ГК «Ренова», к которой относят Смирнягина, якобы планирует получить контроль над округом №10 на полноценных выборах в гордуму в 2023 году, а также над округом №9, который полностью входит в Ленинский район.

Впрочем, сам Николай Смирнягин в разговоре с URA.RU сказал, что «интриги никакой нет». «Всегда главы районов — по крайней мере, как я это чувствовал — стремились показать более достойные результаты на фоне других коллег — и в социально-экономическом развитии, и в политических мероприятиях. Это же внутренний такой настрой. Не более того. Здесь нет соревновательства. Все [главы районов] лишь стараются, чтобы работа на территориях, за которые они отвечают, была организована хорошо», — объяснил Смирнягин. В пресс-службе Ленинской управы корреспонденту также дали понять, что префекты работают сообща.

Довыборы в гордуму намечены на 27 марта (перед этим состоится десятидневное досрочное голосование). Они пройдут не только в округе №10, но и в округе №2 (Верх-Исетский район). Там «Единую Россию» тоже представляет директор школы — Татьяна Вяткина.

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