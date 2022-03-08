Небензя рассказал, с чем у него ассоциируется буква Z

08 марта 2022 в 05:21 Размер текста - 17 +

Василий Небензя поделился своими мыслями насчет того, кого он считает «зверьми» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Буква Z, которая нанесена на российскую технику на Украине, ассоциируется у постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы со словом «звери». Своими мыслями по этому поводу поделился постпред России при ООН Василий Небензя. «Он интерпретировал букву Z на российской военной технике, которая сейчас находится на Украине, как „звери“. У нас свое мнение о том, кто является зверьми. В частности — (это) те представители вооруженных сил Украины и национальных батальонов, которые на протяжении 8 лет утюжили мирное население Донбасса. Обстрелы Луганска, Донецка продолжаются и сейчас», — сказал Небензя в ответ на слова Кислицы, сообщило РИА «Новости». Ранее в Минобороны России рассказали значение букв Z и V на военной технике, участвующей в спецоперации на Украине. Символ Z расшифровывается как «за победу». Буква V обозначает «сила в правде» и «задача будет выполнена». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Буква Z, которая нанесена на российскую технику на Украине, ассоциируется у постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы со словом «звери». Своими мыслями по этому поводу поделился постпред России при ООН Василий Небензя. «Он интерпретировал букву Z на российской военной технике, которая сейчас находится на Украине, как „звери“. У нас свое мнение о том, кто является зверьми. В частности — (это) те представители вооруженных сил Украины и национальных батальонов, которые на протяжении 8 лет утюжили мирное население Донбасса. Обстрелы Луганска, Донецка продолжаются и сейчас», — сказал Небензя в ответ на слова Кислицы, сообщило РИА «Новости». Ранее в Минобороны России рассказали значение букв Z и V на военной технике, участвующей в спецоперации на Украине. Символ Z расшифровывается как «за победу». Буква V обозначает «сила в правде» и «задача будет выполнена».