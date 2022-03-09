Свердловские власти дали указание ритейлерам на фоне роста цен

Свердловские торговые сети должны запастись важнейшими товарами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Свердловское правительство поручило торговым сетям региона обеспечить запасы важнейших товаров на фоне санкций и повышенного спроса. Об этом шла речь на совещании с ритейлерами, проведенном по заданию губернатора Евгения Куйвашева, сообщили URA.RU в департаменте информполитики.

«В преддверии праздничных дней мы собирали торговые сети. Проговорили ключевое — чтобы были запасы [товаров в магазинах]. В распределительных центрах они [запасы] есть. Проводилась работа не только по контролю за товарными остатками — сегодня смотрим и за ценами. Продуктов первой необходимости достаточно. Если где-то что-то закончилось, обязательно будет подвезено», — рассказал об итогах совещания первый замгубернатора Алексей Шмыков.

Кроме того, правительство следит за изменениями цен на лекарства. Также особое внимание, как уточнил министр агропромышленного комплекса Артем Бахтерев, обращено на стоимость хлеба. Чиновник признал, что в первом квартале цена на хлеб была поднята на 10% — по договоренности производителей и торговых сетей. «Мы считаем, что это обоснованный рост, он обоснован экономическими показателями. А в случае необоснованного роста мы будем вынуждены обратиться в региональное управление ФАС», — пояснил Бахтерев.

Ранее губернатор Куйвашев поручил сформировать штаб по сохранению экономики региона в условиях западных санкций. Глава области настаивал, что необоснованное подорожание продуктов является недопустимым. Чтобы сохранить свердловский бюджет, Куйвашев дал ряд поручений, призванных сгладить первые последствия от санкций, которые вводит Запад в ответ на спецоперацию России на Украине.

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