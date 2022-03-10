Губернаторы «тюменской матрешки» упали в федеральном рейтинге

Последний пост в соцсетях Александр Моор опубликовал 22 февраля Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор за неделю упал в рейтинге активности глав регионов в соцсетях с 26 на 80 место. Данные исследования за 1—7 марта опубликованы на сайте Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

«Губернатор Тюменской области Александр Моор переместился 26 на 80 место», — говорится в материале АПЭК. Последний пост в соцсетях чиновника был опубликован 22 февраля.

В числе лидеров антирейтинга оказалась также глава ХМАО Наталья Комарова, занявшая 77 место. Неделей ранее губернатор Югры занимала 76 строчку. Руководитель ЯНАО Дмитрий Артюхов занимает в списке средние позиции, но тоже упал за неделю с 14 на 22 место.