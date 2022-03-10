10 марта 2022
09 марта 2022

В Перми умерла глава реготделения Всероссийского общества глухих

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с Татьяной Копыловой пройдет 12 марта Фото:

В Перми скоропостижно скончалась председатель краевого отделения Всероссийского общества глухих Татьяна Копылова. Смерть наступила 8 марта, но информацию минсоцразвития и общество глухих распространили 11-го числа.

«Татьяна Копылова решала вопросы реабилитации и интеграции в современное общество людей с нарушением слуха, организовав курсы обучения специалистов русскому жестовому языку. При ее непосредственном участии прошли обучение более 100 специалистов», — отмечается в некрологе на сайте минсоцразвития Пермского края.

Копылова возглавляла региональное отделение Всероссийского общества глухих с 2005 года, была Почетным членом ВОИ. В организации отметили, что она хорошо знала проблемы таких людей, т. к. выросла в семье глухих родителей. «Она близко к сердцу принимала все проблемы глухих и решала их со всей отдачей, находя индивидуальный подход к каждому», — подчеркивают в организации.

Прощание с Татьяной Копыловой пройдет 12 марта в 13:20. Адрес: г. Пермь ул. Старцева, 61, Большой ритуальный зал.

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В Перми скоропостижно скончалась председатель краевого отделения Всероссийского общества глухих Татьяна Копылова. Смерть наступила 8 марта, но информацию минсоцразвития и общество глухих распространили 11-го числа. «Татьяна Копылова решала вопросы реабилитации и интеграции в современное общество людей с нарушением слуха, организовав курсы обучения специалистов русскому жестовому языку. При ее непосредственном участии прошли обучение более 100 специалистов», — отмечается в некрологе на сайте минсоцразвития Пермского края. Копылова возглавляла региональное отделение Всероссийского общества глухих с 2005 года, была Почетным членом ВОИ. В организации отметили, что она хорошо знала проблемы таких людей, т. к. выросла в семье глухих родителей. «Она близко к сердцу принимала все проблемы глухих и решала их со всей отдачей, находя индивидуальный подход к каждому», — подчеркивают в организации. Прощание с Татьяной Копыловой пройдет 12 марта в 13:20. Адрес: г. Пермь ул. Старцева, 61, Большой ритуальный зал.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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