«Уралвагонзавод» закупает 60 тонн сахара

Компания заранее закупает сахар на лето Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Цены на продукты в России

Корпорация «Уралвагонзавод» (Нижний Тагил, Свердловская область) намерена закупить 60 тонн сахара. Информация размещена на сайт госзакупок.

Согласно документам, компания ищет продавца кристаллического свекловичного сахара. Начальная стоимость контракта — 3,47 млн рублей. То есть максимальная цена за килограмм — 57,9 рубля.

Такой объем сахара закупают на лето. Подрядчик должен будет поставлять продукцию с июня по 31 августа, по 20 тонн в месяц. В материалах закупки также указано, что товар должен быть расфасован по мешкам, минимум по 50 кг. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу «Уралвагонзавода». Но в компании не смогли оперативно предоставить комментарий.

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