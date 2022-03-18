Застрявшим в Египте россиянам разрешили остаться подольше

По ближайшим спецрейсам глава Ростуризма Зарина Догузова будет информировать россиян дополнительно Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Россиянам, которые из-за санкций застряли в Египте, разрешили остаться подольше. Им отменили штрафы за просрочку визы. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

«Только что министр туризма Египта официально подтвердил мне временную отмену штрафов для наших туристов за просрочку периода безвизового пребывания в Шарм-эль-Шейхе», — написала Догузова в своем telegram-канале.

Догузова отметила, что ей поступало много жалоб от туристов по поводу штрафов за просроченные визы. Поэтому она попросила египетские власти оказать содействие в этом вопросе. В дальнейшем она поблагодарила египетскую сторону за оперативность в решении возникшей проблемы.

Вместе с тем, Зарина Догузова отметила, что сейчас она также помогает туроператорам решить вопрос с возвращением всех российских туристов домой. По ближайшим спецрейсам она будет информировать дополнительно.

Ранее сообщалось, что Росавиация 5 марта 2022 года заявила, что рекомендует авиакомпаниям с самолетами в иностранных реестрах с 6 марта 2022 года остановить рейсы за рубеж. С 8 марта 2022 года перевозчикам рекомендовалось приостановить рейсы из-за рубежа. Агентство URA.RU уже сообщало о задержке борта авиакомпании «Уральские авиалинии» в Шарм-эш-Шейхе. Так, причиной остановки рейса послужила заявка лизингодателя на отмену полета. Известно, что авиакомпания «Аэрофлот» и другие перевозчики временно прекратили все международные рейсы из-за закрытия Евросоюзом воздушного пространства для российских бортов.

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