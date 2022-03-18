Попасть в сауну можно только через внутренний двор администрации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На цокольном этаже этаже мэрии Екатеринбурга идет ремонт сауны, построенной еще при мэре Аркадии Чернецком (1992—2010 годы) и использовавшейся представителями старой управленческой команды для переговоров. Об этом URA.RU рассказал собеседник в муниципальной власти. По его словам, за ремонт отвечает начальник управделами Андрей Казанцев.

«Насколько я знаю, меняют какую-то сантехнику, мебель», — поделился собеседник. Другие опрошенные корреспондентом чиновники сказали, что ничего не слышали об этом. В пресс-службе администрации воздержались от комментариев по теме.

По данным URA.RU, в последние годы — особенно после зачистки команды экс-вице-мэра и бывшего вице-губернатора Владимира Тунгусова в 2018-м — сауну толком не использовали. Некоторым спросом пользовались лишь тренажеры и душевые, находящиеся в том же оздоровительном комплексе. С чем связано оживление, пока непонятно. В 2016 году URA.RU подробно рассказывало об этой сауне, на которую, по слухам, в свое время было потрачено около трех миллионов евро.