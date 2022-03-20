Захарова предложила немцам меньше дышать, чтобы бороться с РФ

20 марта 2022 в 15:19 Размер текста - 17 +

Мария Захарова высмеяла заявление Джема Оздемира, который предложил немцам есть меньше мяса ради борьбы с Россией Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила гражданам Германии меньше дышать ради борьбы с Россией. Так она отреагировала на слова министра сельского хозяйства ФРГ Джема Оздемира, который призвал немцев употреблять меньше мяса, чтобы противостоять президенту РФ Владимиру Путину. «И это ведь только часть правды. Жаль, он рассказал немцам не до конца: им еще надо меньше дышать, что стало бы вкладом и в защиту экологии, ну и против России», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале. Ранее Оздемир заявил, что жители Германии сделали бы вклад в борьбу против России, если бы стали есть меньше мяса. Об этом он сообщил в интервью немецкому журналу Spiegel. По словам министра, Россия использует поставки продовольствия в качестве оружия. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. После этого западные страны ввели жесткие санкции в отношении РФ. В частности, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Европу полностью прекратить торговлю с Москвой как морскими, так и сухопутными путями. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что подобные шаги «имеют все признаки агрессии — экономической, политической и информационной войны». Россия приняла меры по укреплению отечественной экономики. В частности, правительство РФ временно запретило экспорт зерновых и сахара в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Ограничения будут действовать до конца июня 2022 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила гражданам Германии меньше дышать ради борьбы с Россией. Так она отреагировала на слова министра сельского хозяйства ФРГ Джема Оздемира, который призвал немцев употреблять меньше мяса, чтобы противостоять президенту РФ Владимиру Путину. «И это ведь только часть правды. Жаль, он рассказал немцам не до конца: им еще надо меньше дышать, что стало бы вкладом и в защиту экологии, ну и против России», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале. Ранее Оздемир заявил, что жители Германии сделали бы вклад в борьбу против России, если бы стали есть меньше мяса. Об этом он сообщил в интервью немецкому журналу Spiegel. По словам министра, Россия использует поставки продовольствия в качестве оружия. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. После этого западные страны ввели жесткие санкции в отношении РФ. В частности, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Европу полностью прекратить торговлю с Москвой как морскими, так и сухопутными путями. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что подобные шаги «имеют все признаки агрессии — экономической, политической и информационной войны». Россия приняла меры по укреплению отечественной экономики. В частности, правительство РФ временно запретило экспорт зерновых и сахара в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Ограничения будут действовать до конца июня 2022 года.