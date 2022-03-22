СКР предъявил десантнику Тетерину новое обвинение

Тетерин обвиняется в посредничестве во взятничестве Фото: Размик Закарян © URA.RU

Второй отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Свердловской области предъявил новое обвинение главе свердловского «Союза десантников» Евгению Тетерину по второму эпизоду посредничества во взяточничестве. Об этом сообщил адвокат Тетерина Дмитрий Бушухин.

«21 марта предъявили обвинение, второй эпизод — на 3 млн рублей», — передает заявление Бушухина «Интерфакс». В соответствии с постановлением следствия, которое есть в распоряжении агентства, крупную взятку планировалось дать неустановленным сотрудникам правоохранительных органов за то, чтобы те прекратили уголовное преследование двух знакомых Тетерина.

Бушухин отметил, что у Тетерина есть «железное алиби» — когда к нему в офис принесли деньги, глава «Союза десантников» находился в Краснодарском крае. На следующий день секретарь Тетерина отдала 1 млн рублей взаймы его знакомому, оставшиеся средства пошли на оплату издательства книг Тетерина.

Евгения Тетерина задержали 16 ноября прошлого года по подозрению в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. Ленинский районный суд постановил заключить екатеринбуржца под стражу. Сам он назвал обвинения «бредом». Супруга Тетерина считает уголовное преследование происками конкурентов.

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