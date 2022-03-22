На отдельные продукты есть ограничение — не более одной упаковки по одной карте клиента Metro Фото: Антон Белицкий © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В оптовом гипермаркете Metro увеличили стоимость социально значимых товаров при покупке нескольких упаковок. Об этом сообщил корреспондент URA.RU.

«В Metro при покупке сахара от пяти пачек стоимость одной упаковки возрастет на 30 рублей. Точно также обстоят дела с крупой, макаронами, растительным маслом, солью и мукой», — рассказал корреспондент агентства.

Уточняется, что допустимое количество товара для всех разное — например, макарон или гречки можно взять до 10 килограмм. Также на отдельные продукты есть ограничение — не более одной упаковки по одной карте клиента Metro.

Ранее сообщалось, что магазины в Екатеринбурге поочередно начали вступать в борьбу с паникующими горожанами. У каждого свой способ — в сетевых магазинах «Перекресток», «Пятерочка», «Магнит», «Лента» и подобных были введены ограничения на покупку товара в одни руки. А вот в «Сима-Лэнде» придумали более оригинальный способ, увеличив оптовую цену на сахар.

Паникеры в Екатеринбурге начали сметать в магазинах продукты из-за роста цен и приостановки работы международных компаний на территории России. Причиной этому послужили западные санкции в ответ на спецоперацию, которую объявил президент РФ Владимир Путин 24 февраля. В Кремле эту операцию считают вынужденной, так как на протяжении восьми лет на Донбассе происходили издевательства над мирными жителями.

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