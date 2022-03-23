23 марта 2022

Сеть с мегаскидками на продукты заходит в Екатеринбург. «Больше нужного, меньше лишнего»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Магазины, продукты, ценники. Тюмень, покупатель, продукты, скидки, фрукты, ценники, ценник, скидка, супер цена, покупатель в маске, полки магазина
Ориентировочный срок открытия новой сети в Екатеринбурге — август 2022-го Фото:
новость из сюжета
Цены на продукты в России

X5 Group (владеет супермаркетами «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») заводит в Екатеринбург дискаунтерскую сеть «Чижик». Эту информацию URA.RU подтвердил знакомый с ситуацией источник.

О сроках открытия и конкретных местах собеседник агентства не сказал. По данным портала E1.ru, запуск намечен на август 2022-го. В пресс-службе X5 Group к моменту публикации не ответили на запрос URA.RU.

«Чижик» позиционирует себя как сеть «с качественными продуктами и товарами по улетным ценам». «Наши цены такие низкие потому, что в „Чижике“ нет лишних процессов и расходов. Больше нужного, меньше лишнего», — говорится в описании на странице «Чижика» в соцсети «ВКонтакте».

Сеть открылась в ноябре 2020-го. Сейчас она имеет точки в Москве, Московской области и соседних регионах — Тверской и Владимирской областях.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

X5 Group (владеет супермаркетами «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») заводит в Екатеринбург дискаунтерскую сеть «Чижик». Эту информацию URA.RU подтвердил знакомый с ситуацией источник. О сроках открытия и конкретных местах собеседник агентства не сказал. По данным портала E1.ru, запуск намечен на август 2022-го. В пресс-службе X5 Group к моменту публикации не ответили на запрос URA.RU. «Чижик» позиционирует себя как сеть «с качественными продуктами и товарами по улетным ценам». «Наши цены такие низкие потому, что в „Чижике“ нет лишних процессов и расходов. Больше нужного, меньше лишнего», — говорится в описании на странице «Чижика» в соцсети «ВКонтакте». Сеть открылась в ноябре 2020-го. Сейчас она имеет точки в Москве, Московской области и соседних регионах — Тверской и Владимирской областях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...