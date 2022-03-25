Свердловчане увидят в выходные без телескопа полет МКС. График

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Луна, спутник Земли. Челябинск, природа, небо, луна, астрономия, полнолуние, спутник земли, небесное явление
Вечер пятницы 25 марта будет идеальным для наблюдений Фото:

Начиная с вечера пятницы, 25 марта, и в последующие выходные жители Свердловской области смогут наблюдать полет международной космической станции (МКС). Когда это лучше сделать и где объект будет виднее, рассказал URA.RU инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

«Интересный способ украсить вечер конца рабочей недели и выходных — наблюдать полет самого яркого объекта вечернего неба — международной космической станции. На широте Екатеринбурга станция поднимается в эти дни до высоты 34 градусов и обладает видимым блеском, превышающим все доступные яркие небесные тела вечера и ночи», — объяснил Владилен Санакоев.

Он добавил, что в ближайшие дни МКС пролетает пояс Ориона — красивейшего созвездия зимы и начала весны. А поскольку самый ясный вечер текущей недели прогнозируется на пятницу, 25 марта, то этот день станет самым удачным для наблюдения.

«Смотреть лучше всего в юго-западной и южной части неба, так как при движении станции на восток она в максимуме блеска постепенно уходит в тень Земли», — добавил астроном. Он поделился с агентством таблицей, в которой указаны даты и наиболее удачное время для наблюдений за МКС.

Время указано местное
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Траектория полета МКС
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Начиная с вечера пятницы, 25 марта, и в последующие выходные жители Свердловской области смогут наблюдать полет международной космической станции (МКС). Когда это лучше сделать и где объект будет виднее, рассказал URA.RU инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев. «Интересный способ украсить вечер конца рабочей недели и выходных — наблюдать полет самого яркого объекта вечернего неба — международной космической станции. На широте Екатеринбурга станция поднимается в эти дни до высоты 34 градусов и обладает видимым блеском, превышающим все доступные яркие небесные тела вечера и ночи», — объяснил Владилен Санакоев. Он добавил, что в ближайшие дни МКС пролетает пояс Ориона — красивейшего созвездия зимы и начала весны. А поскольку самый ясный вечер текущей недели прогнозируется на пятницу, 25 марта, то этот день станет самым удачным для наблюдения. «Смотреть лучше всего в юго-западной и южной части неба, так как при движении станции на восток она в максимуме блеска постепенно уходит в тень Земли», — добавил астроном. Он поделился с агентством таблицей, в которой указаны даты и наиболее удачное время для наблюдений за МКС.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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