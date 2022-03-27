Свердловчане помогли мигрантам заключить 40 фиктивных браков

Жители города Реж Свердловской области помогли иностранцам заключить более 40 фиктивных браков, чтобы те могли получить разрешение на временное проживание на территории РФ. Об этом URA.RU сообщили в региональном УФСБ России, чьи сотрудники пресекли канал незаконной миграции.
«Сотрудниками Управления ФСБ России по Свердловской области во взаимодействии с Центром по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Свердловской области и ОМВД России по Режевскому району пресечена противоправная деятельность двух граждан Российской Федерации, которые организовали в 2021 году незаконное пребывание в России иностранных граждан», — говорится в пресс-релизе ведомства.
Действовала схема просто: житель Режа находил граждан зарубежья, а его знакомая выступала в роли своеобразной «свахи» — подбирала среди землячек одиноких женщин, согласных на фиктивные отношения. По обоюдному согласию «влюбленные» являлись в ЗАГС и заключали брак. На основании этого иностранцы в последующем оформляли разрешения на временное проживание на территории России.
В общей сложности пара из Режа помогла осуществить более 40 фиктивных браков. В настоящее время ведется расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции».
Жители города Реж Свердловской области помогли иностранцам заключить более 40 фиктивных браков, чтобы те могли получить разрешение на временное проживание на территории РФ. Об этом URA.RU сообщили в региональном УФСБ России, чьи сотрудники пресекли канал незаконной миграции. «Сотрудниками Управления ФСБ России по Свердловской области во взаимодействии с Центром по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Свердловской области и ОМВД России по Режевскому району пресечена противоправная деятельность двух граждан Российской Федерации, которые организовали в 2021 году незаконное пребывание в России иностранных граждан», — говорится в пресс-релизе ведомства. Действовала схема просто: житель Режа находил граждан зарубежья, а его знакомая выступала в роли своеобразной «свахи» — подбирала среди землячек одиноких женщин, согласных на фиктивные отношения. По обоюдному согласию «влюбленные» являлись в ЗАГС и заключали брак. На основании этого иностранцы в последующем оформляли разрешения на временное проживание на территории России. В общей сложности пара из Режа помогла осуществить более 40 фиктивных браков. В настоящее время ведется расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции».