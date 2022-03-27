27 марта 2022
26 марта 2022
25 марта 2022

Свердловчане помогли мигрантам заключить 40 фиктивных браков

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, брак, молодожены, свадьба
Теперь более 40 фиктивных свердловских пар ждет развод Фото:

Жители города Реж Свердловской области помогли иностранцам заключить более 40 фиктивных браков, чтобы те могли получить разрешение на временное проживание на территории РФ. Об этом URA.RU сообщили в региональном УФСБ России, чьи сотрудники пресекли канал незаконной миграции.

«Сотрудниками Управления ФСБ России по Свердловской области во взаимодействии с Центром по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Свердловской области и ОМВД России по Режевскому району пресечена противоправная деятельность двух граждан Российской Федерации, которые организовали в 2021 году незаконное пребывание в России иностранных граждан», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Действовала схема просто: житель Режа находил граждан зарубежья, а его знакомая выступала в роли своеобразной «свахи» — подбирала среди землячек одиноких женщин, согласных на фиктивные отношения. По обоюдному согласию «влюбленные» являлись в ЗАГС и заключали брак. На основании этого иностранцы в последующем оформляли разрешения на временное проживание на территории России.

В общей сложности пара из Режа помогла осуществить более 40 фиктивных браков. В настоящее время ведется расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции».

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Жители города Реж Свердловской области помогли иностранцам заключить более 40 фиктивных браков, чтобы те могли получить разрешение на временное проживание на территории РФ. Об этом URA.RU сообщили в региональном УФСБ России, чьи сотрудники пресекли канал незаконной миграции. «Сотрудниками Управления ФСБ России по Свердловской области во взаимодействии с Центром по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Свердловской области и ОМВД России по Режевскому району пресечена противоправная деятельность двух граждан Российской Федерации, которые организовали в 2021 году незаконное пребывание в России иностранных граждан», — говорится в пресс-релизе ведомства. Действовала схема просто: житель Режа находил граждан зарубежья, а его знакомая выступала в роли своеобразной «свахи» — подбирала среди землячек одиноких женщин, согласных на фиктивные отношения. По обоюдному согласию «влюбленные» являлись в ЗАГС и заключали брак. На основании этого иностранцы в последующем оформляли разрешения на временное проживание на территории России. В общей сложности пара из Режа помогла осуществить более 40 фиктивных браков. В настоящее время ведется расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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