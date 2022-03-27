Текслер попросил министра спорта РФ о новом бассейне в Челябинске

Алексей Текслер заявил, что Челябинску необходим новый бассейн (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор области Алексей Текслер 28 марта обратился к министру спорта РФ Олегу Матыцину с предложением построить новый 50-метровый бассейн в Челябинске. Об этом глава региона написал в Telegram.

«Сегодня работаю в Москве. Встретился с министром спорта РФ Олегом Матыциным. Вышел с предложением построить новый 50-метровый бассейн в Челябинске. В полуторамиллионном городе ванн для полноценных занятий как детей, так и взрослых не хватает. Намерены эту проблему решить», — написал Текслер.

В пресс-службе губернатора отметили, что в ходе встречи стороны обсудили реализацию федерального проекта «Спорт — норма жизни». Как подчеркнул Текслер, в регионе развитию массового спорта уделяется большое внимание, по итогам года все показатели национального проекта достигнуты.

Глава региона также рассказал министру спорта РФ о ходе строительства спортивных объектов. В 2022 году в регионе планируется сдать четыре новых крупных сооружения: спортивно-тренировочный центр «Рифей», региональный центр олимпийской подготовки по хоккею, новую чашу бассейна «Строитель» и тренировочный каток для ХК «Трактор».