После вмешательства Бастрыкина челябинку отобрали у дочери

Жизнь 91-летней бабушки изменилась после вмешательства Александра Бастрыкин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Златоусте (Челябинская область) забрали у дочери 91-летнюю пенсионерку, запертую женщиной на четыре дня в квартире без еды и питья. Об этом сообщили URA.RU в администрации города. Накануне глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту произошедшего.

«Сейчас старушка находится в центре адаптации местного управления соцзащиты. Она получает питание, ее обеспечили одеждой и средствами личной гигиены. Также пенсионерке оказали необходимую медицинскую помощь», — рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии Златоуста.

Как ранее пояснили в СКР, жительница Златоуста 10 марта ушла из дома, бросив там запертой незрячую и неспособную самостоятельно передвигаться мать. При этом в жилище не было ни еды, ни воды. Спустя четыре дня призывы о помощи услышали соседи, которые сообщили в полицию.

По распоряжению Бастрыкина, в следственном управлении СК России по Челябинской области возбудили уголовное дело по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности). Председатель СК потребовал завершить расследование в самые сжатые сроки.