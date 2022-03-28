28 марта 2022

После вмешательства Бастрыкина челябинку отобрали у дочери

© Служба новостей «URA.RU»
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Совет безопасности. Челябинск., бастрыкин александр
Жизнь 91-летней бабушки изменилась после вмешательства Александра Бастрыкин Фото:

В Златоусте (Челябинская область) забрали у дочери 91-летнюю пенсионерку, запертую женщиной на четыре дня в квартире без еды и питья. Об этом сообщили URA.RU в администрации города. Накануне глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту произошедшего.

«Сейчас старушка находится в центре адаптации местного управления соцзащиты. Она получает питание, ее обеспечили одеждой и средствами личной гигиены. Также пенсионерке оказали необходимую медицинскую помощь», — рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии Златоуста.

Как ранее пояснили в СКР, жительница Златоуста 10 марта ушла из дома, бросив там запертой незрячую и неспособную самостоятельно передвигаться мать. При этом в жилище не было ни еды, ни воды. Спустя четыре дня призывы о помощи услышали соседи, которые сообщили в полицию.

По распоряжению Бастрыкина, в следственном управлении СК России по Челябинской области возбудили уголовное дело по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности). Председатель СК потребовал завершить расследование в самые сжатые сроки.

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В Златоусте (Челябинская область) забрали у дочери 91-летнюю пенсионерку, запертую женщиной на четыре дня в квартире без еды и питья. Об этом сообщили URA.RU в администрации города. Накануне глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту произошедшего. «Сейчас старушка находится в центре адаптации местного управления соцзащиты. Она получает питание, ее обеспечили одеждой и средствами личной гигиены. Также пенсионерке оказали необходимую медицинскую помощь», — рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии Златоуста. Как ранее пояснили в СКР, жительница Златоуста 10 марта ушла из дома, бросив там запертой незрячую и неспособную самостоятельно передвигаться мать. При этом в жилище не было ни еды, ни воды. Спустя четыре дня призывы о помощи услышали соседи, которые сообщили в полицию. По распоряжению Бастрыкина, в следственном управлении СК России по Челябинской области возбудили уголовное дело по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности). Председатель СК потребовал завершить расследование в самые сжатые сроки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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