Бастрыкин занялся делом брошенной пенсионерки из Златоуста

28 марта 2022 в 21:52 Размер текста - 17 +

Бастрыкин поручил завести дело против женщины, бросившей свою мать без присмотра Фото: Официальный сайт Президента РФ По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина возбуждено уголовное дело против жительницы Златоуста (Челябинская область), которая оставила свою мать-пенсионерку запертой в доме без еды и воды. Об этом сообщает официальный telegram-канал СК РФ. «По поручению председателя Следственного комитета России в следственном управлении СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ (оставление в опасности)», — говорится в сообщении. Бастрыкин поручил завершить расследование уголовного дела в максимально короткие сроки. Как сообщили в ведомстве, 10 марта женщина ушла из дома, оставив без присмотра свою 91-летнюю мать — незрячего инвалида, лишенную возможности передвигаться. В помещении, которое женщина закрыла на ключ, отсутствовали продукты питания и вода. Спустя четыре дня пожилую женщину, просившую о помощи, обнаружил участковый уполномоченный отдела полиции при осуществлении поквартирного обхода. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина возбуждено уголовное дело против жительницы Златоуста (Челябинская область), которая оставила свою мать-пенсионерку запертой в доме без еды и воды. Об этом сообщает официальный telegram-канал СК РФ. «По поручению председателя Следственного комитета России в следственном управлении СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ (оставление в опасности)», — говорится в сообщении. Бастрыкин поручил завершить расследование уголовного дела в максимально короткие сроки. Как сообщили в ведомстве, 10 марта женщина ушла из дома, оставив без присмотра свою 91-летнюю мать — незрячего инвалида, лишенную возможности передвигаться. В помещении, которое женщина закрыла на ключ, отсутствовали продукты питания и вода. Спустя четыре дня пожилую женщину, просившую о помощи, обнаружил участковый уполномоченный отдела полиции при осуществлении поквартирного обхода.