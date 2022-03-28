Челябинский бизнесмен останавливает работу кинотеатра в Златоусте

Кинотеатр временно закроется с 1 апреля Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В Златоусте (Челябинская область) с 1 апреля временно закроется кинотеатр «Космос». Такое решение принял владелец кинотеатра предприниматель Сергей Мунтян. В разговоре с URA.RU предприниматель пояснил, что временно закрывает кинотеатр из-за ухода с российского рынка ведущих зарубежных кинокомпаний. Ранее по этой же причине Мунтян принял решение закрыть кинотеатр в Кыштыме.

«Принято решение с 1 апреля временно приостановить деятельность кинотеатра „Космос“ в Златоусте из-за введения санкций со стороны западных стран. В связи с санкциями, ведущие зарубежные кинокомпании временно ограничили показы в российских кинотеатрах, а кассовые российские фильмы выходят редко, и выручка от них не покрывает наших расходов», — рассказал URA.RU Мунтян.

Бизнесмен добавил, что пока неизвестно насколько кинотеатр приостанавливает свою работу. Мунтян пояснил URA.RU, что если государство примет решение отменить авторские права на территории РФ тех кинокомпаний, которые ушли с рынка, то это позволит кинотеатрам продолжить свою деятельность.

Ранее предприниматель принял решение закрыть кинотеатр «Октябрь» в Кыштыме. Новость о закрытии кинотеатра вызвала решительные действия властей города. Глава Кыштыма Людмила Шеболаева настроена посодействовать тому, чтобы сохранить кинотеатр.

Санкционное давление на Россию со стороны Запада продолжается с начала «нулевых» и обострилось в последние месяцы. Ведущие западные кинокомпании приняли решение приостановить показ своих фильмов на территории РФ. Таким способом Запад пытается пошатнуть российскую экономику, а также ухудшить жизнь миллионам россиянам. Однако, опрос ВЦИОМ показал, что 49% россиян уверены в отсутствии изменений в их жизни после ухода иностранных компаний.

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