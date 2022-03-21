Челябинский бизнесмен закрывает кинотеатр из-за санкций

В Кыштыме (Челябинская область) с 1 апреля планируют закрыть из-за санкций кинотеатр, находящийся в здании развлекательного комплекса «Октябрь». Само здание выставят на продажу. Мэр Кыштыма Людмила Шеболаева сообщила URA.RU, что сейчас идут переговоры с собственником Сергеем Мунтяном на предмет сохранения кинотеатра.
«Показ фильмов в городе осуществляется еще в трех ДК. Мне очень жаль, что закрывают РК „Октябрь“, потому что в свое время приходилось буквально уговаривать бизнес вложиться в это здание. 21 марта я встречалась с Сергеем Мунтяном, и просила его предоставить баланс. Будем думать как сохранить кинотеатр», — сообщила URA.RU глава Кыштыма Людмила Шеболаева.
О закрытии кинотеатра и продажи здания, заявил в интервью «Кыштымскому рабочему» владелец здания комплекса предприниматель Сергей Мунтян. По его словам, отказ крупнейших кинокомпаний предоставлять в российский прокат кинофильмы своего производства ставит кинотеатры России в бедственное положение. Как отметил предприниматель, во время пика коронавирусной инфекции в 2021 году производство российских фильмов было приостановлено. В сложившейся ситуации развлекательный комплекс «Октябрь» не сможет оплачивать расходы, связанные с оплатой труда, коммунальных услуг и электричества.
С помощью санкций западные страны хотят пошатнуть российскую экономику. Помимо этого, вводя ограничения они планируют ухудшить жизнь миллионам россиян. Кремль считает, что западные страны ведут войну экономическими, политическими, информационными средствами.
В Кыштыме (Челябинская область) с 1 апреля планируют закрыть из-за санкций кинотеатр, находящийся в здании развлекательного комплекса «Октябрь». Само здание выставят на продажу. Мэр Кыштыма Людмила Шеболаева сообщила URA.RU, что сейчас идут переговоры с собственником Сергеем Мунтяном на предмет сохранения кинотеатра. «Показ фильмов в городе осуществляется еще в трех ДК. Мне очень жаль, что закрывают РК „Октябрь“, потому что в свое время приходилось буквально уговаривать бизнес вложиться в это здание. 21 марта я встречалась с Сергеем Мунтяном, и просила его предоставить баланс. Будем думать как сохранить кинотеатр», — сообщила URA.RU глава Кыштыма Людмила Шеболаева. О закрытии кинотеатра и продажи здания, заявил в интервью «Кыштымскому рабочему» владелец здания комплекса предприниматель Сергей Мунтян. По его словам, отказ крупнейших кинокомпаний предоставлять в российский прокат кинофильмы своего производства ставит кинотеатры России в бедственное положение. Как отметил предприниматель, во время пика коронавирусной инфекции в 2021 году производство российских фильмов было приостановлено. В сложившейся ситуации развлекательный комплекс «Октябрь» не сможет оплачивать расходы, связанные с оплатой труда, коммунальных услуг и электричества. Ранее стало известно, что ведущие кинокомпании приостановили показы своих фильмов в российских кинотеатрах после начала спецоперации РФ на Украине. Из-за этого отечественные кинотеатры могут потерять до 80% прибыли. В условиях ограниченности своей деятельности владельцы кинотеатров рассчитывают на помощь от государства. С помощью санкций западные страны хотят пошатнуть российскую экономику. Помимо этого, вводя ограничения они планируют ухудшить жизнь миллионам россиян. Кремль считает, что западные страны ведут войну экономическими, политическими, информационными средствами.