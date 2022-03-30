ЛНР: Украина выпустила ракету «Точка У» по Луганску

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Последствия обстрела центра Донецка ракетой Точка-У/ выпущенной ВС Украины. Донецк, ДНР, мчс, последствия, днр, донецк, взрыв, пожарные, точка у, сгоревший автомобиль, обстрел, терракт
ВСУ применили в ЛНР ракетный комплекс «Точка-У» Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили ракету «Точка-У» по территории Луганской народной республики. Об этом сообщили представители ЛНР в Совместном центре контроля и координации.

«Со стороны вооруженных формирований украины зафиксирован 1 обстрел. Северодонецк — Луганск: Точка-У», — сообщается в telegram-канале «Представительство ЛНР в СЦКК».

Над Донецком ранее сбили ракету «Точка-У», запущенную украинскими военными. Обломки рухнули на автомобиль и автобус на улице Университетской, пишет Pravda.Ru. Из-за падения обломков погибло 20 человек, среди жертв оказались дети, отмечает телеканал 360. Ранено было 26 человек. Если бы ПВО ДНР не успели перехватить ракету, и она достигла бы цели, площадь поражения составила бы не менее 500 метров, жертв и разрушений могло быть в разы больше.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили ракету «Точка-У» по территории Луганской народной республики. Об этом сообщили представители ЛНР в Совместном центре контроля и координации. «Со стороны вооруженных формирований украины зафиксирован 1 обстрел. Северодонецк — Луганск: Точка-У», — сообщается в telegram-канале «Представительство ЛНР в СЦКК». Над Донецком ранее сбили ракету «Точка-У», запущенную украинскими военными. Обломки рухнули на автомобиль и автобус на улице Университетской, пишет Pravda.Ru. Из-за падения обломков погибло 20 человек, среди жертв оказались дети, отмечает телеканал 360. Ранено было 26 человек. Если бы ПВО ДНР не успели перехватить ракету, и она достигла бы цели, площадь поражения составила бы не менее 500 метров, жертв и разрушений могло быть в разы больше.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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