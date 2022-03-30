ЛНР: Украина выпустила ракету «Точка У» по Луганску

30 марта 2022 в 09:05 Размер текста - 17 +

ВСУ применили в ЛНР ракетный комплекс «Точка-У» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили ракету «Точка-У» по территории Луганской народной республики. Об этом сообщили представители ЛНР в Совместном центре контроля и координации. «Со стороны вооруженных формирований украины зафиксирован 1 обстрел. Северодонецк — Луганск: Точка-У», — сообщается в telegram-канале «Представительство ЛНР в СЦКК». Над Донецком ранее сбили ракету «Точка-У », запущенную украинскими военными. Обломки рухнули на автомобиль и автобус на улице Университетской, пишет Pravda.Ru. Из-за падения обломков погибло 20 человек, среди жертв оказались дети, отмечает телеканал 360. Ранено было 26 человек. Если бы ПВО ДНР не успели перехватить ракету, и она достигла бы цели, площадь поражения составила бы не менее 500 метров, жертв и разрушений могло быть в разы больше. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили ракету «Точка-У» по территории Луганской народной республики. Об этом сообщили представители ЛНР в Совместном центре контроля и координации. «Со стороны вооруженных формирований украины зафиксирован 1 обстрел. Северодонецк — Луганск: Точка-У», — сообщается в telegram-канале «Представительство ЛНР в СЦКК». Над Донецком ранее сбили ракету «Точка-У», запущенную украинскими военными. Обломки рухнули на автомобиль и автобус на улице Университетской, пишет Pravda.Ru. Из-за падения обломков погибло 20 человек, среди жертв оказались дети, отмечает телеканал 360. Ранено было 26 человек. Если бы ПВО ДНР не успели перехватить ракету, и она достигла бы цели, площадь поражения составила бы не менее 500 метров, жертв и разрушений могло быть в разы больше.