Горожане из-за проблем с лужами обратились к мэру Шадринска Антону Мокану Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Шадринске (Курганская область) горожане предложили мэру Антону Мокану прогуляться по улицам, где из-за талых вод образовались большие лужи. Обращение местные жители оставили в группе соцсети «ВКонтакте» «Шадринск — часть России».

«Антон Константинович, приглашаем вас прогуляться в ботинках по улицам Хлызово, Нового поселка, Северного поселка, Заканавы, Шанхая, Осеево и улицам всего частного сектора города. <…> И примите срочные меры! <…> Жителям придется плавать скоро на лодках», — указано в обращении жителей частного сектора поселков Шадринска.

По словам обратившихся, сейчас по их улицам нельзя пройти и не испачкать ботинки, так как на окраинах Шадринска нет асфальта. Горожане попросили мэра откачать талые воды в указанных местах и убрать снег с обочин в улицах с подтоплением.

В пресс-службе мэрии URA.RU сообщили, что противопаводковые мероприятия проводятся в городе ежедневно, а подрядные организации работают в круглосуточном режиме. «В первую очередь, вывозится снег с адресов входящих в подтопляемую зону, а также очищаются канавы, пропариваются водопропускные трубы, производится откачка воды, в том числе и в указанных микрорайонах города», — объяснили в администрации.

Жители сообщили, что проблема возникла из-за талых вод Фото: группа соцсети «ВКонтакте» «Шадринск — часть России»

Горожане просят мэрию откачать талые воды Фото: группа соцсети «ВКонтакте» «Шадринск — часть России»