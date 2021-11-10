Гражданин Ялты передавал СБУ сведения, содержащие государственную тайну, заявили в ФСБ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Житель Ялты был задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) за шпионаж в пользу Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

«Установлено, что житель Ялты в период с 2017 по 2018 год по заданию украинской спецслужбы осуществлял сбор и передачу сведений, составляющих государственную тайну, в том числе о сотрудниках органов федеральной службы безопасности. ФСБ пресечена шпионская деятельность российского гражданина в интересах Службы безопасности Украины. Ялтинским городским судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — передает ТАСС сообщение ЦОС ФСБ.

В июле 2021 года Ростовский областной суд вынес приговор по делу о шпионаже в пользу Украины. По версии следствия задержанные граждане России и Армении работали на «Укроборонпром». Суд приговорил их к 9 и 10 годам колонии строго режима.