ФСБ арестовала жителя Ялты за шпионаж в пользу Украины. Видео

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В Басманном суде на оглашении меры пресечения Ишаеву. Москва, фсб, маски-шоу, задержанный, конвоирование осужденного, задержание
Гражданин Ялты передавал СБУ сведения, содержащие государственную тайну, заявили в ФСБ Фото:

Житель Ялты был задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) за шпионаж в пользу Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

«Установлено, что житель Ялты в период с 2017 по 2018 год по заданию украинской спецслужбы осуществлял сбор и передачу сведений, составляющих государственную тайну, в том числе о сотрудниках органов федеральной службы безопасности. ФСБ пресечена шпионская деятельность российского гражданина в интересах Службы безопасности Украины. Ялтинским городским судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — передает ТАСС сообщение ЦОС ФСБ.

В июле 2021 года Ростовский областной суд вынес приговор по делу о шпионаже в пользу Украины. По версии следствия задержанные граждане России и Армении работали на «Укроборонпром». Суд приговорил их к 9 и 10 годам колонии строго режима.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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