Лавров высказался о новой фейковой атаке против России

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Всероссийский форум
Инсценировка в Буче — очередная провокация Запада и Украины, заявил Лавров Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Ситуация вокруг украинского города Буча и обвинения против Вооруженных сил РФ — очередная фейковая атака со стороны Украины. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«На днях очередная фейковая атака была предпринята в городе Буча Киевской области после того, как оттуда вышли российские военнослужащие в соответствии с планами», — приводит слова министра РИА «Новости». Лавров отметил, что в Буче «была устроена инсценировка, которую разгоняют по всем каналам и социальным сетям украинские представители и их западные покровители».

Ранее мировые СМИ опубликовали фейковое видео, снятое украинскими радикалами в городе Буче. В ролике демонстрируется, как российские войска якобы убивали мирных жителей города. В Минобороны РФ заявили, что видео является фейком и очередной провокацией украинских властей в информационной войне с Россией.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины утром 24 февраля. Глава государства не раз упоминал, что целями ВС РФ является защита республик Донбасса и исключение возможности гибели мирного населения.

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Ситуация вокруг украинского города Буча и обвинения против Вооруженных сил РФ — очередная фейковая атака со стороны Украины. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. «На днях очередная фейковая атака была предпринята в городе Буча Киевской области после того, как оттуда вышли российские военнослужащие в соответствии с планами», — приводит слова министра РИА «Новости». Лавров отметил, что в Буче «была устроена инсценировка, которую разгоняют по всем каналам и социальным сетям украинские представители и их западные покровители». Ранее мировые СМИ опубликовали фейковое видео, снятое украинскими радикалами в городе Буче. В ролике демонстрируется, как российские войска якобы убивали мирных жителей города. В Минобороны РФ заявили, что видео является фейком и очередной провокацией украинских властей в информационной войне с Россией. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины утром 24 февраля. Глава государства не раз упоминал, что целями ВС РФ является защита республик Донбасса и исключение возможности гибели мирного населения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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