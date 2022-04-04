04 апреля 2022

В Пермском крае загорелся магистральный газопровод

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ЧТПЗ Челябинск, опасно газ
Авария на газопроводе произошла в ночь на 5 апреля Фото:

В Пермском крае произошло возгорание газопровода. Очевидцы в соцсетях сообщили, что наблюдали в ночь на 5 апреля зарево в районе сел Матвеево и Новорождественское. В компании «Газпром трансгаз Чайковский» подтвердили СМИ информацию об аварии на газопроводе.

«Разрыв на участке магистрального газопровода „Уренгой-Центр-2“ с последующим возгоранием произошел 4 апреля в 23:49 по местному времени. Пострадавших нет», — приводит лысьвенское издание «Искра» слова начальника пресс-службы предприятия Евгения Аристова.

Сейчас газ потребителям поставляется по параллельным ниткам газопроводов. В феврале 2020 года на границе Пермского края и Свердловской области произошел взрыв магистрального газопровода «Ямбург-Елец-2». В результате аварии никто не пострадал.

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В Пермском крае произошло возгорание газопровода. Очевидцы в соцсетях сообщили, что наблюдали в ночь на 5 апреля зарево в районе сел Матвеево и Новорождественское. В компании «Газпром трансгаз Чайковский» подтвердили СМИ информацию об аварии на газопроводе. «Разрыв на участке магистрального газопровода „Уренгой-Центр-2“ с последующим возгоранием произошел 4 апреля в 23:49 по местному времени. Пострадавших нет», — приводит лысьвенское издание «Искра» слова начальника пресс-службы предприятия Евгения Аристова. Сейчас газ потребителям поставляется по параллельным ниткам газопроводов. В феврале 2020 года на границе Пермского края и Свердловской области произошел взрыв магистрального газопровода «Ямбург-Елец-2». В результате аварии никто не пострадал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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