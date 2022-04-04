В Пермском крае загорелся магистральный газопровод

В Пермском крае произошло возгорание газопровода. Очевидцы в соцсетях сообщили, что наблюдали в ночь на 5 апреля зарево в районе сел Матвеево и Новорождественское. В компании «Газпром трансгаз Чайковский» подтвердили СМИ информацию об аварии на газопроводе.
«Разрыв на участке магистрального газопровода „Уренгой-Центр-2“ с последующим возгоранием произошел 4 апреля в 23:49 по местному времени. Пострадавших нет», — приводит лысьвенское издание «Искра» слова начальника пресс-службы предприятия Евгения Аристова.
Сейчас газ потребителям поставляется по параллельным ниткам газопроводов. В феврале 2020 года на границе Пермского края и Свердловской области произошел взрыв магистрального газопровода «Ямбург-Елец-2». В результате аварии никто не пострадал.
В Пермском крае произошло возгорание газопровода. Очевидцы в соцсетях сообщили, что наблюдали в ночь на 5 апреля зарево в районе сел Матвеево и Новорождественское. В компании «Газпром трансгаз Чайковский» подтвердили СМИ информацию об аварии на газопроводе. «Разрыв на участке магистрального газопровода „Уренгой-Центр-2“ с последующим возгоранием произошел 4 апреля в 23:49 по местному времени. Пострадавших нет», — приводит лысьвенское издание «Искра» слова начальника пресс-службы предприятия Евгения Аристова. Сейчас газ потребителям поставляется по параллельным ниткам газопроводов. В феврале 2020 года на границе Пермского края и Свердловской области произошел взрыв магистрального газопровода «Ямбург-Елец-2». В результате аварии никто не пострадал.