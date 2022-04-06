Свердловский губернатор высказался о смерти Жириновского

Евгений Куйвашев назвал смерть Владимира Жириновского невосполнимой потерей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выразил соболезнования в связи со смертью лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте информационной политики (ДИП).

«На протяжении десятилетий Владимир Вольфович пользовался широкой поддержкой избирателей, твердо и последовательно защищал свою политическую позицию, жизненные принципы и убеждения, способствовал формированию конструктивной парламентской дискуссии, защите государственных интересов», — цитирует Куйвашева ДИП.

Губернатор отметил, что благодаря инициативам Жириновского в Госдуму РФ вносились резонансные законопроекты, многие из которых были приняты. Губернатор назвал уход Владимира Жириновского из жизни невосполнимой потерей. «Его живой ум, эрудиция, ораторский талант, аналитические способности вызывали искреннее уважение не только однопартийцев, но и всего депутатского корпуса», — отметил Куйвашев.

6 апреля после продолжительной болезни скончался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. 9 февраля он попал в больницу с коронавирусом. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью политика.