США могут ужесточить санкции против России, если американские компании увеличат добычу нефти, заявила Джанет Йеллен Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Полный запрет на поставки нефти из России привел бы к резкому росту цен. Об этом заявила глава Минфина США Джанет Йеллен. Она отметила, что Вашингтон с помощью санкций стремится причинить сильную боль Москве, но хочет избежать последствий для американцев и европейцев.

«Многие страны, особенно в Европе, зависят от этого. Мы бы, вероятно, увидели цены, летящие до небес, если бы ввели полный запрет на нефть», — цитирует выступление Джанет Йеллен в палате представителей США РИА «Новости». Министр отметила, что Вашингтон может ужесточить санкции, если ему удастся убедить нефтяные компании страны увеличить добычу.

Йеллен подчеркнула, что США стремится доставить России «столько боли, сколько возможно». При этом они намерены уменьшить возможные негативные последствия для своих граждан и партнеров.

Ранее отказаться от импорта российской нефти предложил Евросоюз. По данным The Wall Street Journal, это связано с украинской провокацией в Буче в ходе спецоперации РФ на Украине. При этом страны Евросоюза не готовы отказаться от российского газа. Глава МИД Германии Анналена Бербок исключила возможность запрета на импорт данного топлива. 30 марта власти ФРГ запустили в действие чрезвычайный план на случай прекращения поставок газа из РФ. Германия ранее отказалась выполнять ультиматум президента России Владимира Путина по оплате газа. Путин заявил, что страны, признанные Россией «недружественными», будут обязаны платить за газ в рублях, передает телеканал 360.

Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — «отмена России».

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