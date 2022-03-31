Лук подорожал на 25%, но подешевели огурцы на 3,43% и помидоры на 0,29% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Цены на товары в России

В Свердловской области резко подорожали лук, свекла, морковь и картофель, но подешевели помидоры и огурцы. Статистику за неделю с 18 по 25 марта приводит Свердловскстат на официальном сайте.

Наибольший прирост в цене у репчатого лука, который составил 25,56%. Теперь за килограмм этого овоща покупателям придется отдать в среднем 40,23 рубля.

Также подорожали свекла (+8,74%, средняя стоимость составляет 47,03 рубля за килограмм), морковь (+8,01%, 60,02 руб/кг), капуста (+6,92%, 80,81 руб/кг) и картофель (+3,66%, 49,24 руб/кг). Стоимость выросла и у фруктов: в свердловских магазинах подорожали бананы и яблоки на 5,88% и 3,69%, соответственно. Средняя стоимость яблок достигла 115,41 рубля за килограм, стоимость бананов — 129,26 рубля за кг.

Кроме того подорожали и консервы для детского питания. Средняя цена за килограмм фруктово-ягодных консервов выросла на 1,63% и достигла 468,59 рубля. Консервы для детей из овощей подорожали на 1,04% до 584,65 рубля за килограмм.

Но есть и продукты, которые потеряли в стоимости. Среди таких отмечают огурцы (-3,43%, стоимость составляет 171,28 рубля за кило), помидоры (-0,29%, 259,54 руб/кг), куриные яйца (-0,47%, 82,59 рубля за десяток), молоко пастеризованное жирностью от 2,5% до 3,2% (-0,85%, 61,59 рубля за литр) и сосиски (-1,49%, 501,12 руб/кг).

Ранее сообщалось, что Свердловскстат зафиксировал рост средней стоимости мяса, колбас, рыбы и молочной продукции. Кроме того за аналогичный период цены поднялись на товары бакалейной группы — сахар, соль, муку и крупы. Выросла цена и на печенье, глазированные шоколадом конфеты и чай. Власти региона объяснили рост цен на продукты тем, что подорожали упаковочные материалы и увеличились расходы на логистику. К этим факторам также добавляется рост стоимости сырья, минеральных удобрений, ГСМ и электроэнергию.

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