Екатеринбурженке пробило голову куском бетонного покрытия дома

Девушку мучают сильные головные боли, из-за которых она вынуждена сидеть на больничном Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбурге девушка получила травму головы. На нее упало бетонное покрытие дома. Инцидент произошел еще вечером 30 марта.

«В тот день был сильный ветер. Я была шла с напарницей. Мы обошли дом с торца. Мы остановились. Я стояла к дому спиной. Буквально минуты через две на меня упало бетонное покрытие», — рассказала Олеся ЕАН.

Горожанка уже вторую неделю она находится на больничном. Она планировала обратиться в управляющую компанию, чтобы добиться компенсации. «Сегодня я ходила в „УК Ремстройкомплекс Екатеринбург“, именно она занимается обслуживанием этого дома. Меня просто не впустили в помещение со словами, что приемный день у них по средам», — посетовала девушка.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в «УК Ремстройкомплекс Екатеринбург», но на звонок корреспондента никто не ответил. Ранее URA.RU писало, что улица Ильича в Екатеринбурге превратилась в мусорную свалку. Жители многоквартирного жилого дома №7 жалуются, что с балкона дома несколько дней подряд выбрасывают мягкую мебель и технику.

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