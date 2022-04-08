Екатеринбурженке пробило голову куском бетонного покрытия дома

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Хирургическая операция с помощью роботизированного ассистента в ГКБ №40. Екатернибург, госпиталь, больной, каталка, больничный коридор, медперсонал, операция, лечение, медицина, хирургическое отделение, клиника, санитары, больница, медицинское учреждение, реанимация, пациент, каталка больничная
Девушку мучают сильные головные боли, из-за которых она вынуждена сидеть на больничном Фото:

В Екатеринбурге девушка получила травму головы. На нее упало бетонное покрытие дома. Инцидент произошел еще вечером 30 марта.

«В тот день был сильный ветер. Я была шла с напарницей. Мы обошли дом с торца. Мы остановились. Я стояла к дому спиной. Буквально минуты через две на меня упало бетонное покрытие», — рассказала Олеся ЕАН.

Горожанка уже вторую неделю она находится на больничном. Она планировала обратиться в управляющую компанию, чтобы добиться компенсации. «Сегодня я ходила в „УК Ремстройкомплекс Екатеринбург“, именно она занимается обслуживанием этого дома. Меня просто не впустили в помещение со словами, что приемный день у них по средам», — посетовала девушка.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в «УК Ремстройкомплекс Екатеринбург», но на звонок корреспондента никто не ответил. Ранее URA.RU писало, что улица Ильича в Екатеринбурге превратилась в мусорную свалку. Жители многоквартирного жилого дома №7 жалуются, что с балкона дома несколько дней подряд выбрасывают мягкую мебель и технику.

Если вы — сотрудник предприятия, которое закрывается, и вы столкнулись с какими-либо проблемами или просто хотите что-то рассказать — напишите нам.

Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Екатеринбурге девушка получила травму головы. На нее упало бетонное покрытие дома. Инцидент произошел еще вечером 30 марта. «В тот день был сильный ветер. Я была шла с напарницей. Мы обошли дом с торца. Мы остановились. Я стояла к дому спиной. Буквально минуты через две на меня упало бетонное покрытие», — рассказала Олеся ЕАН. Горожанка уже вторую неделю она находится на больничном. Она планировала обратиться в управляющую компанию, чтобы добиться компенсации. «Сегодня я ходила в „УК Ремстройкомплекс Екатеринбург“, именно она занимается обслуживанием этого дома. Меня просто не впустили в помещение со словами, что приемный день у них по средам», — посетовала девушка. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в «УК Ремстройкомплекс Екатеринбург», но на звонок корреспондента никто не ответил. Ранее URA.RU писало, что улица Ильича в Екатеринбурге превратилась в мусорную свалку. Жители многоквартирного жилого дома №7 жалуются, что с балкона дома несколько дней подряд выбрасывают мягкую мебель и технику.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...