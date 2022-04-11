Две крупные челябинские больницы меняют статус

Ирина Гехт отметила, что областные медучреждения получат больше полномочий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Два крупных лечебных учреждения Челябинской области меняют правовой статус. Речь идет о переименованиях областной детской клинической больницы и областного клинического центра онкологии и ядерной медицины. Об этом URA.RU 11 апреля сообщила первый вице-губернатор области Ирина Гехт, отметив, что клиники получат новые полномочия.

«Больницы станут более автономными и получат большую самостоятельностью. С новым статусом они смогут сами проводить торги. На руководителей больниц это накладывает дополнительную ответственность», — сообщила URA.RU Ирина Гехт.

Документы о переименовании областных клиник 11 апреля размещен на портале правовой информации за подписью губернатора области Алексей Текслера. Изменения статуса лечебных учреждений будет осуществляться путем изменения существующих названий.

Так из Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Челябинскую областную детскую клиническую больницу» переименуют в Государственное автономное учреждение здравоохранения. Аналогичное переименование ожидает «Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины».

В документе указывается, что медучреждения сохраняют основные цели деятельности. В апреле больницы должны юридически зарегистрировать изменения в уставы, а в мае открыть новые лицевые счета.