Пострадавший подросток конфликтовал с ученицей школы Фото: Анна Майорова © URA.RU

Подростки в Перми, заставившие в своего сверстника пить из лужи, могли сделать это в отместку. Об этом URA.RU рассказали одноклассники учащегося школы № 108, который подвергся нападкам. На условиях анонимности они сообщили что Кирилл (имя изменено — прим. ред.) конфликтовал с ученицей этой же школы, и в один из дней заставил девочку пить из лужи.

«Это увидели друзья Илоны (имя изменено — прим. ред.) и решили поступить с ним так же. Кроме этого, она сказала друзьям, что Кирилл якобы бил ее, но это не так», — сообщила одна из одноклассниц. Она добавила, что подростки, заставившие пить из лужи ее одноклассника, не являются учащимися школы № 108.

Данную информацию подтвердила URA.RU еще одна учащаяся школы, знакомая с ситуацией. «Илона его [Кирилла] обзывала. И он сказал ей, что если она не перестанет, то он заставит ее пить из лужи, что он и сделал», — пояснила ученица. По словам девочек, после произошедшего, директор школы Светлана Казанцева «провела беседу со всеми учениками».

Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова рассказала URA.RU, что ей не известно о произошедшей ситуации. «Во-первых, у этих детей есть законные представители. В первую очередь, детьми занимаются родители. И, если они не справляются, тогда они обращаются к уполномоченному. Пока ко мне никто не обращался», — сказала Денисова, добавив, что «конфликт должны разобрать службы примирения при школе».

URA.RU рассказывало, что несколько подростков рядом со школой № 108 избили, а затем заставили сверстника пить из лужи. Происходящее они снимали на мобильный телефон. Полиция проводит проверку по данному факту.

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