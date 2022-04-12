«Тонус» остановит производство в центре Екатеринбурга

Производство на территории старинной пивоварни в центре Екатеринбурга полностью остановят летом 2022 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Группа «Тонус», которая выпускает негазированные напитки, остановит производство на территории старинной пивоварни в центре Екатеринбурга. Все мощности переведут на новый завод в Сысерти. Об этом рассказал владелец группы Леча Атиев.

«Часть оборудования мы уже демонтировали. В городе у нас останутся небольшие склады и заводоуправление», — сказал предприниматель.

Как уточнил Атиев корреспонденту URA.RU, производство соков здесь остановили три года назад, оставались только газированные напитки. Сейчас объемы их выпуска снизили. Полностью производство на этой площадке прекратят летом 2022 года.

Речь идет о четырехэтажном кирпичном здании на Розы Люксембург, 62а. Оно входит в комплекс медопивоваренного завода Гребенькова и Холкина, памятник архитектуры конца XIX века. Здание имеет статус объекта культурного наследия и накладывает на собственника обязанности по реставрации здания и его сохранению. Ранее компания «Айседора» (одно из юрлиц группы «Тонус») судилась из-за этого здания с Министерством по управлению госимуществом Свердловской области (МУГИСО) и прокуратурой. Министерство обвиняло компанию в безосновательном обогащении, надзорное ведомство требовало от предприятия как от арендатора выполнить ремонт здания.

Завод «Тонус» выпускает лимонады и другие газированные напитки, питьевую воду под марками «Акватонус» и «Глория», а также квас. Соки компания производила под брендом «Для тебя». Также у группы есть производственная площадка в Камышловском районе. Здесь выпускают минеральную воду «Обуховская-1».

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