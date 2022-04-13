Екатеринбуржцы пожаловались на проблемы с лекарством

Екатеринбуржцы заявили о дефиците препарата от эпилепсии «Депакин» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Жители Екатеринбурга столкнулись с дефицитом препарата от эпилепсии «Депакин». С полок городских аптек исчез препарат в форме таблеток, иногда жителям удается найти препарат в гранулах и сироп. При этом смена препарата на аналогичный может не подойти человеку.

«У сына эпилепсия, прописана дозировка 500 мг, искали в разных аптеках: „Планета здоровья“, „Живика“, „Е-аптека“, „Аптечный склад“. Нигде не можем купить. „Депакин“ я заказала по остаткам с Питера и с ХМАО, на небольшой период хватит, а дальше не знаю, что будем делать. Наш врач сказала, что „Депакин“ больше не будут ввозить в Россию, а замена препарата очень опасна», — сообщают читатели E1.

Многие также отмечают, что отечественный аналог «Конвулекс» больным не подходит. « Никто не знает, когда снова восстановятся поставки и восстановятся ли вообще», — сообщают горожане. Депакин является противосудорожным препаратом. Он оказывает седативное воздействие и положительно влияет на психическое состояние и настроение. Замена препарата возможно только по указанию врача.

В Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения данную ситуацию обещают прокомментировать. На момент публикации ответа от ведомства не поступило.

На фоне спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины некоторые страны ввели санкции в отношении России. Минздрав и Минпромторг ранее заверили всех, что лекарств в РФ хватает. Власти вносят также необходимые изменения в законы, чтобы проблем с препаратами не было и в будущем. Например, Госдума уже приняла в первом чтении законопроект о ввозе в РФ лекарств, предназначенных другим странам при их дефиците.

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