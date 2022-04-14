«Сима-Ленд» устроил встречу с детьми из Донбасса. «Их вывозили под обстрелами»

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Встреча организованна для работников «Сима-Ленда» Фото:

В Екатеринбурге «Сима-Ленд» организовал встречу для своих сотрудников с детьми из Донбасса, учащихся в школе олимпийского резерва имени С. Бубки. Об этом сообщила депутат Госдумы Жанна Рябцева во время приветственного слова.

«Дети приехали к нам вообще на две недели. Их вывозили тяжело, под обстрелами, а сейчас они не могут вернуться, потому что там опять стреляют. Для того, чтобы сохранить жизни детей принято решение, что они еще поживут в Свердловской области», — сказала Рябцева со сцены.

Она также отметила, что хоть дети и обучаются в седьмом классе, они очень серьезные. «Дети со взрослыми лицами», — сказала депутат. Спустя несколько недель проживания в регионе, дети стали мягче, спокойнее, заявила Рябцева.

Ранее URA.RU писало, что президент РФ Владимир Путин признал независимость Донецкой и Луганской народных Республик. Затем, 24 февраля, президент объявил начало спецоперации РФ на Украине по демилитаризации и денацификации. По словам президента, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Путин отметил, что оккупация Украины не входит в планы России.

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В Екатеринбурге «Сима-Ленд» организовал встречу для своих сотрудников с детьми из Донбасса, учащихся в школе олимпийского резерва имени С. Бубки. Об этом сообщила депутат Госдумы Жанна Рябцева во время приветственного слова. «Дети приехали к нам вообще на две недели. Их вывозили тяжело, под обстрелами, а сейчас они не могут вернуться, потому что там опять стреляют. Для того, чтобы сохранить жизни детей принято решение, что они еще поживут в Свердловской области», — сказала Рябцева со сцены. Она также отметила, что хоть дети и обучаются в седьмом классе, они очень серьезные. «Дети со взрослыми лицами», — сказала депутат. Спустя несколько недель проживания в регионе, дети стали мягче, спокойнее, заявила Рябцева. Ранее URA.RU писало, что президент РФ Владимир Путин признал независимость Донецкой и Луганской народных Республик. Затем, 24 февраля, президент объявил начало спецоперации РФ на Украине по демилитаризации и денацификации. По словам президента, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Путин отметил, что оккупация Украины не входит в планы России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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