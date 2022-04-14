Встреча организованна для работников «Сима-Ленда» Фото: пресс-служба «Сима-Ленд»

В Екатеринбурге «Сима-Ленд» организовал встречу для своих сотрудников с детьми из Донбасса, учащихся в школе олимпийского резерва имени С. Бубки. Об этом сообщила депутат Госдумы Жанна Рябцева во время приветственного слова.

«Дети приехали к нам вообще на две недели. Их вывозили тяжело, под обстрелами, а сейчас они не могут вернуться, потому что там опять стреляют. Для того, чтобы сохранить жизни детей принято решение, что они еще поживут в Свердловской области», — сказала Рябцева со сцены.

Она также отметила, что хоть дети и обучаются в седьмом классе, они очень серьезные. «Дети со взрослыми лицами», — сказала депутат. Спустя несколько недель проживания в регионе, дети стали мягче, спокойнее, заявила Рябцева.

Ранее URA.RU писало, что президент РФ Владимир Путин признал независимость Донецкой и Луганской народных Республик. Затем, 24 февраля, президент объявил начало спецоперации РФ на Украине по демилитаризации и денацификации. По словам президента, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Путин отметил, что оккупация Украины не входит в планы России.