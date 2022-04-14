Госдума потребовала прозрачности от Facebook* и Youtube

15 апреля 2022 в 02:11 Размер текста - 17 +

От социальных сетей потребовали изменить рекомендательные алгоритмы Фото: Денис Моргунов © URA.RU Рекомендации на онлайн-платформах, в том числе Facebook (занесен в список запрещенных в РФ ресурсов) и Youtube, должны быть максимально прозрачными. Этот вопрос обсуждался на пресс-брифинге, посвященному вопросам публичности рекомендательных алгоритмов, применяемых в российских интернет-сервисах, рассказали URA.RU. «Мы сегодня не понимаем прозрачности рекомендательных сервисов. К сожалению, есть опасность их использования в политических манипуляциях, в информационных войнах. Особенно это касается больших платформ. В прошлом году инсайдер из Facebook Фрэнсис Хауген подробно рассказывала, как устроен рекомендательный сервис данной соцсети, и нас это очень беспокоит», — отметил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин. Так, летом 2021 года американские исследователи обнаружили, что рекомендательные алгоритмы YouTube предлагали пользователям ролики, которые шли вразрез собственным правилам онлайн-площадки. Эксперты отметили, что подобного контента было около 71% от общего количества просмотренных участниками эксперимента видео. В Госдуме подготовили проект, который должен решить эту проблему. По словам автора законопроекта Антона Горелкина, нормативный акт в ближайшем будущем будет представлен на экспертном совете партии «Единая Россия». Среди основных положений будут следующие: обязать соцсети и видеохостинги публиковать механизмы работы рекомендательных сервисов, в том числе мер, которые помогут уберечь детей от нерелевантного контента; потребовать информировать пользователей об обработке персональных данных, а также дать возможность отказаться от такой обработки. Ранее Тверской районный суд Москвы признал компанию Meta виновной по статье об экстремизме. В своих соцсетях компания разрешила призывать к насилию в отношении российских военных. В Роскомнадзоре назвали это геноцидом населения России и заблокировали Instagram (занесен в список запрещенных в РФ ресурсов) и Facebook. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU . *деятельность запрещена в РФ

Рекомендации на онлайн-платформах, в том числе Facebook (занесен в список запрещенных в РФ ресурсов) и Youtube, должны быть максимально прозрачными. Этот вопрос обсуждался на пресс-брифинге, посвященному вопросам публичности рекомендательных алгоритмов, применяемых в российских интернет-сервисах, рассказали URA.RU. «Мы сегодня не понимаем прозрачности рекомендательных сервисов. К сожалению, есть опасность их использования в политических манипуляциях, в информационных войнах. Особенно это касается больших платформ. В прошлом году инсайдер из Facebook Фрэнсис Хауген подробно рассказывала, как устроен рекомендательный сервис данной соцсети, и нас это очень беспокоит», — отметил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин. Так, летом 2021 года американские исследователи обнаружили, что рекомендательные алгоритмы YouTube предлагали пользователям ролики, которые шли вразрез собственным правилам онлайн-площадки. Эксперты отметили, что подобного контента было около 71% от общего количества просмотренных участниками эксперимента видео. В Госдуме подготовили проект, который должен решить эту проблему. По словам автора законопроекта Антона Горелкина, нормативный акт в ближайшем будущем будет представлен на экспертном совете партии «Единая Россия». Среди основных положений будут следующие: обязать соцсети и видеохостинги публиковать механизмы работы рекомендательных сервисов, в том числе мер, которые помогут уберечь детей от нерелевантного контента; потребовать информировать пользователей об обработке персональных данных, а также дать возможность отказаться от такой обработки. Ранее Тверской районный суд Москвы признал компанию Meta виновной по статье об экстремизме. В своих соцсетях компания разрешила призывать к насилию в отношении российских военных. В Роскомнадзоре назвали это геноцидом населения России и заблокировали Instagram (занесен в список запрещенных в РФ ресурсов) и Facebook. *деятельность запрещена в РФ