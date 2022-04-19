Пермский край наладил регулярную поставку кокса в Китай

Кокс впервые отправили в контейнерах по СвЖД Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Пермском крае организовали перевозку кокса в контейнерах регулярными ускоренными поездами в Китай. Вагоны впервые отправились со станции Блочная на правом берегу Камы 16 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД).

«Кокс на СвЖД перевозится в контейнерах впервые. Новый формат позволил упростить отправку продукции на экспорт, а также ускорить процесс перевалки груза на границе с Китаем при смене подвижного состава для разной ширины путей», — сообщили в пресс-службе.

Кокс в полувагонах поступает на терминал станцию Блочная. Там его фасуют в одноразовую мягкую тару — «биг-бэги» — и загружают в 40-футовые контейнеры. Для удобства процесса переупаковки спроектировано и изготовлено специальное устройство — приемно-фасовочный бункер.

В составе ускоренного поезда кокс доставляется до приграничной станции Забайкальск. Там контейнеры перегружают с российского подвижного состава на китайский. Первый поезд с 56 контейнерами общим весом более 1,6 тысячи тонн отправился 16 апреля.

Ранее URA.RU сообщало, что СвЖД переименовала станции в Пермском крае. Новые названия получили 135-й км — теперь это станция «Этнопарк» в честь этнографического музея «Парк истории реки Чусовой» — и еще пять остановок.