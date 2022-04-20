Челябинская область отвечает за продовольственную безопасность РФ

Аграрии планируют засеять на 50 тысяч гектаров больше, чем в прошлый сезон Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинская область поставляет до 80% произведенных продуктов питания на рынки других регионов. По словам губернатора Алексея Текслера, это повышает ответственность региона за продовольственную безопасность страны. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главы региона.

«Наша область поставляет (в зависимости от видов) от 30 до 80% произведенных продуктов питания на рынки других регионов. Это повышает нашу ответственность за продовольственную безопасность страны в целом», — заявил Текслер на совещании с членами регионального правительства и главами муниципалитетов.

Губернатор отметил, что президент РФ Владимир Путин поставил задачу сократить зависимость от импортных закупок продовольственных товаров. Аграрии в этом году планируют засеять на 50 тысяч гектаров больше, чем в прошлый сезон. Хозяйства также увеличивают площади под выращивание овощей.

«„Борщевой набор“ стал одним из лидеров по росту цен за последние несколько лет. Будем решать в регионе задачу по сдерживанию цен на продукты. Где необходимо, увеличим количество торговых точек, чтобы аграрии смогли без препятствий реализовать свою продукцию, а жители области купить ее по доступным ценам, без спекулятивных накруток», — заявил Текслер.

В качестве мер продовольственной безопасности областные власти также пообещали поддержку садоводам. Им из областного бюджета выделили средства на обновление инфраструктуры: отсыпку дорог, реконструкцию водопроводов и энергообеспечение.

В связи в уходом западных компаний с российского рынка из-за проведения вынужденной спецоперации РФ на Украине, в обществе возник повышенный спрос на продукты питания. Чтобы избежать дефицита продовольствия, российские производители взяли активный курс на импортозамещение и открывают новые и дополнительные производства.

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