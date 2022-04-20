Запросы на поставку оборудования поступают от частников и госкомпаний Фото: Анна Майорова © URA.RU

На предприятии из Краснокамска (Пермский край) наладили производство комплектующих для ионных установок химико-технологической обработки металлов и сплавов. Эта технология позволяет повысить прочность металлических изделий и защищает их от ржавчины. Все детали для установок сделаны из отечественных материалов.

«По сути это уникальная технология, которую можно назвать секретной. Программа импортозамещения взамен европейских аналогов реализована в кратчайшие сроки — менее года. Самые ответственные компоненты, вакуумные камеры и силовая электрическая часть собираются в Пермском крае», — рассказал URA.RU директор ООО «Ионные технологии» Алексей Оборин.

В Пермском крае такие установки уже приобрели нефтесервисные предприятия «Новомет» и «ЭЛКАМ-Нефтемаш». Запросы на поставку оборудования также поступили из десятка регионов от 20 частных компаний. Кроме того, интерес к поставкам проявляют и государственные промышленные холдинги.

Курс на импортозамещение декларируется в России с 2014 года, после ввода санкций со стороны стран Евросоюза и США. Санкции усилились в этом году, после начала спецоперации на Украине. В результате российским правительством принят ряд мер по ускорению импортозамещения и наполнения внутреннего рынка страны.