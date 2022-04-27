Глава свердловского заксобрания улетела на встречу с Путиным

Людмила Бабушкина отправилась в Санкт-Петербург на важное совещание Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Спикер заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина вылетела в Санкт-Петербург для участия в заседании Совета законодателей России, на котором ждут президента Владимира Путина. Об этом глава парламента сообщила в своем telegram-канале.

«Улетела в Санкт-Петербург на Совет законодателей РФ. В нем планирует принять участие Президент РФ Владимир Путин. Повестка насыщенная», — написала Бабушкина. Спикер раскрыла, что участники обсудят несколько важных экономических вопросов. В частности, действия по развитию экономики страны в условиях санкций, обеспечение финансовой устойчивости регионов и подготовку к летнему оздоровлению детей.

Ранее федеральные СМИ анонсировали, что на заседании Совета законодателей может быть принято решение о будущем губернаторских выборов, назначенных на сентябрь. Предполагается, что с Путиным обсудят возможную отмену прямых выборов, перенос или изменение формата голосования. В частности, как один из вариантов ранее упоминался возврат к назначению губернаторов региональными парламентами по представлению президента РФ.

По данным URA.RU, тяжелейшие споры о будущем выборов шли в администрации президента РФ с начала марта. Дискуссию между собой вели два лагеря — сторонники отмены всенародного голосования и приверженцы его сохранения. URA.RU подробно описывало аргументы обеих групп. Одно время считалось, что верх одерживает первый лагерь, затем преимущество перехватили оппоненты. Окончательного решения, как проводить выборы, нет до сих пор.

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