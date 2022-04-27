Найденные мертвыми свердловчане оказались с криминальным прошлым

Все трое погибших ранее были судимы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Трое мужчин, чьи тела были обнаружены в автомобиле в екатеринбургском дворе, были ранее судимы. Об этом и других подробностях происшествия URA.RU рассказали в городской полиции и следственном комитете по Свердловской области.

«Сообщение об обнаружении подозрительного автомобиля поступило в отдел полиции № 12 днем 27 апреля. Сотрудники полиции установили личности мужчин, обнаруженных в машине. Ими оказались местные жители, все ранее судимые», — уточнили в пресс-группе УМВД России по городу Екатеринбургу.

Иномарка, где были найдены тела, оказалась зарегистрирована на жену одного из погибших. Женщина пояснила, что ее муж уехал из дома еще в выходные и пропал. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа территориального ОВД, следователь СК и эксперты-криминалисты.

«По предварительным данным, признаков насильственной смерти на телах умерших не обнаружено. Назначены и проводятся судебно-медицинские экспертизы, в том числе для определения точной причины смерти мужчин. Проведен осмотр места происшествия, устанавливаются характеризующие данные в отношении граждан, чьи тела были обнаружены, опрашиваются очевидцы, а также лица, знавшие погибших», — добавил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Ранее URA.RU сообщало, что в машине Хендай на улице Патриса Лумумбы были найдены тела трех мужчин. Погибшим 38, 40 лет и 43 года.

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