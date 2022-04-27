Жители ХМАО не могут оплатить покупки на AliExpress

В компании обещают вскоре решить эту проблему Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Жители ХМАО столкнулись с тем, что не могут оплатить покупки на маркетплейсе AliExpress привычным способом — через банковские карты. При этом клиентам некоторых банков удается проводить транзакции. Об этом югорчане рассказали журналисту URA.RU.

«Сегодня я и мои знакомые попытались купить несколько товаров с AliExpress. Я смогла оплатить, купила джинсы ребенку, а мой друг не смог. Видимо, разница в том, в каком банке открыта карточка», — рассказала URA.RU Кристина Шефова.

Журналист URA.RU убедился в том, что совершить покупку через карты банков ВТБ, «Открытие» и «Сбербанк» нельзя, однако через карту банка «Тинькофф» платеж по-прежнему проходит. Кроме того, совершить покупку можно и с помощью оплаты со счета мобильного телефона. На официальном сайте AliExpress ситуацию никак не прокомментировали, в компанию отправлен запрос, ответ еще не поступил.

Ранее URA.RU со ссылкой на ТАСС сообщало, что представитель AliExpress признал существование проблемы, добавив, что в компании «активно занимаются ее решением, и вскоре пользователи смогут оплачивать [покупки] всеми способами без любых трудностей». К тому же, российские покупатели и раньше сталкивались с проблемами, которые устроили западные страны после начала вынужденной спецоперации РФ на Украине. Например, сложности возникают у тех россиян, кто пользуется картами банков, в отношении которых введены санкции ЕС, Японии, США и ряда других стран.

Совершить покупку через карты банков ВТБ, «Открытие» и «Сбербанк» нельзя Фото: коллаж URA.RU

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